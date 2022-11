Peugeot 408, più anime in una sola automobile

È una delle candidate alla vittoria finale del Car of the Year 2023, la Peugeot 408 è l’ultima creazione nata sotto l’effige del Leone ruggente di Francia. Si tratta di una vettura particolare, che riesce ad abbinare in un corpo sinuoso, di quasi 4,69 metri, più anime: la prima è quella del crossover, vista la sua altezza da terra, poi quella della più canonica sedan, infine quella da coupé dal temperamento sportivo esaltato dal tetto spiovente. La nuova automobile transalpina è una vera figlia dei tempi moderni, abbracciando più stili in un’unica silhouette. In più, le motorizzazioni sono solo benzina e plug-in hybrid, per avere un definitivo slancio di modernità.

Partente della 308

La base di partenza della nuova 408 è la piattaforma utilizzata per la compatta 308, tuttavia in questo caso le dimensioni crescono, a tutto beneficio dei suoi occupanti. Su questa vettura si viaggia comodi, anche chi siede nelle sedute posteriori, nonostante una linea del tetto molto spiovente. L’abitacolo è arioso e voluminoso, al pari del bagagliaio che raggiunge la capienza di 536 litri nella versione benzina, che si riduce a 471 quando si opta per l’ibrida plug-in. Ovviamente la diminuzione del volume è dovuta al posizionamento del pacco batterie.

Le motorizzazioni

Come abbiamo accennato, la Peugeot 408 può essere equipaggiata con tre motorizzazioni differenti. L’unica endotermica è il benzina 1.2 litri da 130 CV con cambio automatico a 8 velocità, poi ci sono i due ibridi plug-in da 180 e 225 CV, tutti provvisti di automatico a 8 rapporti. I propulsori elettrificati sono composti da un motore benzina 4 cilindri da 1.6 litri, rispettivamente con potenze di 150 cv e 180 CV, al quale va sommato un motore elettrico da 81 kW (110 cv). La batteria ha la stessa potenza di 12,4 kWh per entrambe le versioni. In modalità solo elettrica ci si può viaggiare per ben 64 km (ciclo WLTP).

Allestimenti Peugeot 408

La vettura è disponibile in tre allestimenti: Allure, Allure Pack e GT. Prezzi a partire da 33.800 euro.