Pirelli accelera sulla smart mobility: il Cyber Tyre sarà prodotto negli Stati Uniti

Nel cuore della strategia industriale di Pirelli, gli Stati Uniti diventano sempre più centrali. Il gruppo italiano accelera infatti sul fronte della smart mobility annunciando l’avvio della produzione dei pneumatici connessi Cyber™ Tyre nello stabilimento di Rome, in Georgia. Una scelta che consolida la presenza del marchio nel mercato nordamericano e rafforza il ruolo degli Usa come hub tecnologico e produttivo per le soluzioni più avanzate della casa della Bicocca.

La Georgia al centro della strategia industriale

Non è soltanto un investimento produttivo, ma un tassello chiave nella trasformazione tecnologica di Pirelli. Lo stabilimento di Rome, già specializzato nella produzione di pneumatici High Value e Motorsport per il mercato americano, sarà il primo sito negli Stati Uniti a realizzare il sistema Cyber™ Tyre, tecnologia proprietaria che integra sensori all’interno degli pneumatici e permette un dialogo costante con l’elettronica del veicolo. Una soluzione che punta a migliorare sicurezza, controllo e gestione intelligente della guida. L’annuncio è arrivato durante il SelectUSA Investment Summit, il più importante evento promosso dal Dipartimento del Commercio americano dedicato agli investimenti internazionali. Proprio in questa cornice Pirelli ha presentato Cyber™ Tyre come una delle innovazioni destinate a ridefinire il futuro della mobilità connessa. Un segnale chiaro della volontà del gruppo di rafforzare la propria presenza industriale in un mercato strategico e ad alto contenuto tecnologico. “L’avvio della produzione di Cyber™ Tyre nel nostro stabilimento di Rome, in Georgia, rappresenta una tappa significativa per Pirelli nel Paese e riflette il nostro impegno nel portare tecnologie avanzate come Cyber™ Tyre più vicino al mercato, rafforzando ulteriormente la nostra presenza industriale e le nostre capacità di innovazione negli Stati Uniti”, ha dichiarato Claudio Zanardo, CEO di Pirelli North America.

Cyber™ Tyre, il pneumatico che dialoga con l’auto

Il sistema sviluppato da Pirelli rappresenta una delle frontiere più avanzate della mobilità intelligente. Attraverso sensori integrati nei pneumatici, il Cyber™ Tyre raccoglie dati in tempo reale e li elabora tramite software e algoritmi proprietari, permettendo al veicolo di adattare dinamicamente alcune funzioni di guida e controllo. L’obiettivo è aumentare il livello di interazione digitale tra pneumatico, automobile e infrastrutture connesse. In un mercato come quello statunitense, dove le tecnologie per la smart mobility stanno crescendo rapidamente, questa soluzione rappresenta per Pirelli un vantaggio competitivo rilevante. La tecnologia è stata infatti protagonista dello stand dedicato alla Georgia durante il summit americano, a sottolineare il legame industriale che il gruppo mantiene con lo Stato da oltre vent’anni.

Innovazione e robotica avanzata nello stabilimento di Rome

Il piano di sviluppo americano passa anche attraverso l’evoluzione dei processi produttivi. Nello stabilimento della Georgia è infatti in fase finale di validazione industriale l’ultima evoluzione del sistema MIRS (Modular Integrated Robotized System), il processo manifatturiero più avanzato del gruppo per la produzione premium e di alta gamma. Il MIRS, altamente digitalizzato, consente una produzione sempre più robotizzata, flessibile e qualitativamente elevata, collegando direttamente progettazione e sviluppo industriale. Una trasformazione che punta a incrementare produttività ed efficienza, accompagnando la crescita della capacità produttiva del sito americano e rafforzando ulteriormente il presidio di Pirelli negli Stati Uniti.

Sostenibilità e ricerca

Accanto alla produzione, il sito di Rome ospita anche un centro di Ricerca & Sviluppo dedicato, elemento che conferma il ruolo strategico della Georgia nello sviluppo tecnologico del gruppo. Una presenza che si inserisce in una visione industriale più ampia, orientata non solo all’innovazione ma anche alla sostenibilità della filiera. La fabbrica americana è infatti riconosciuta per le proprie pratiche di approvvigionamento responsabile, tra cui l’utilizzo di gomma naturale certificata FSC® (Forest Stewardship Council®).

Un elemento che rafforza il posizionamento di Pirelli sul fronte ambientale e che accompagna la crescita delle nuove tecnologie legate alla mobilità del futuro. Fonte dati e dichiarazioni: comunicato ufficiale Pirelli, 6 maggio 2026.