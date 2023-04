Pirelli e Ciclotte presentano la cyclette che strizza l'occhio alla F1

Durante la Milano Design Week è stata presentata la prima cyclette in collaborazione tra Pirelli e Ciclotte. Si tratta di un oggetto realizzato da Multi Design e caratterizzato da molteplici aspetti che si ispirano al mondo del Motorsport, dove Pirelli è una presenza consolidata e affermata. Il nome del frutto dell'unione delle due aziende italiane si chiama Ciclotte Bike ed è un'opera che porta la firma del designer Luca Schieppati.

Le caratteristiche dalla Ciclotte Bike

Come si evince dal primo sguardo, non è una cyclette convenzionale, perché ha una sola ruota. Inolte, è stata concepita per riprodurre la pedalata su strada tramite una trasmissione con moltiplicatore di giri, un sistema di resistenza elettromagnetico, un telaio in grado di piegarsi di lato per accompagnare la spinta sui pedali e una distanza - fra questi - ridimensionata, come su una bici da corsa.

Un ulteriore aspetto che suscita attenzione, è la scelta di poter restare costantemente connessi a qualsiasi dispositivo Bluetooth. In questo modo viene garantita una sessione di allenamento immersiva grazie a simulazioni di veri percorsi su strada, programmi di training, partecipazione a lezioni di spinning e sfide multi-utente. La Ciclotte Bike è figlia di uno studio meticoloso dell’ergonomia e usa materiali molto raffinati come carbonio e acciaio. Ideata per coloro che sono alla ricerca di uno stile di vita contemporaneo in cui esercizio fisico, lavoro e benessere vivono nello stesso spazio, ha delle dimensioni ridotte che permettono di collocarla in ambienti diversi e di usarla sia per training che per semplice gusto estetico.

Il tocco di Pirelli

Pirelli ha lasciato la sua impronta nello stile dei pneumatici utilizzati in Formula 1. A disposizione ci sono cinque colorazioni differente, uguali a quelle che possono essere scelte durante i weekend di gara: le bianche “hard”, le gialle “medie”, le rosse “soft”, le verdi e blu “rain o heavy rain”. Dunque, per la primissima volta, Ciclotte avrà impugnature in gomma per innalzare l’aderenza delle mani negli allenamenti più duri. Salirci sopra può essere un'esperienza molto stimolante.