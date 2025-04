Pirelli al Fuorisalone: futuro elettrico, materiali innovativi e design

Ascolta ora 00:00 00:00

Pirelli ha scelto il Fuorisalone 2025 per raccontare la propria visione del futuro. In via Tortona, nel cuore della Milano Design Week, il brand ha allestito uno spazio dove tecnologia e sostenibilità hanno trovato una sintesi concreta. Non una semplice esposizione, ma un’esperienza immersiva in cui i visitatori hanno potuto toccare con mano il cambiamento in corso nel mondo della mobilità.

Protagonista della scena è stato il P Zero E, il primo pneumatico ultra high performance al mondo reralizzato con oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati, sviluppato per i veicoli elettrici. Un risultato raggiunto grazie a una combinazione di innovazioni tecniche, materiali naturali e processi produttivi a basso impatto. La silice ottenuta dalla lolla di riso e la lignina in sostituzione della nerofumo sono solo alcuni degli esempi di come ricerca e performance possano convivere.

Nello spazio Pirelli i tecnici ha mostrato anche l’approccio integrato dell’azienda alla sostenibilità, attraverso la bussola Eco&Safety. Una visione che si articola su tre direttrici: l’uso crescente di materiali naturali e riciclati, il raggiungimento di obiettivi misurabili come il superamento del 70% di materiali sostenibili entro il 2025, e l’estensione dell’impegno ambientale a tutta la filiera, dalla produzione al fine vita del prodotto.

In un contesto ricco di stimoli, tra installazioni artistiche e una folla in costante movimento, l’offerta Pirelli ha saputo distinguersi anche per il modo in cui ha comunicato contenuti tecnici in maniera accessibile, coinvolgente e

visivamente curata. Il risultato è stato un'affluenza continua di visitatori attratti non solo dal marchio, ma dal messaggio forte e chiaro: prestazioni e rispetto per l’ambiente possono viaggiare insieme, senza compromessi.