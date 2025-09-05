Pirelli, il pneumatico diventa design: il P Zero E conquista il Compasso d’Oro internazionale a Osaka

Per la prima volta nella storia del Compasso d’Oro, il premio più autorevole nel campo del design industriale istituito dall’ADI nel 1954, il riconoscimento è stato assegnato non a un oggetto di arredamento o a un prodotto iconico della manifattura italiana, ma a un pneumatico. Pirelli ha infatti trionfato all’Expo 2025 di Osaka con il P Zero E, vincendo il Compasso d’Oro Internazionale nella categoria “Design per la Mobilità”, all’interno della speciale edizione per il 70° anniversario del premio.

Il premio

La giuria ha scelto di premiare un oggetto che, nell’immaginario collettivo, raramente viene associato al design: il pneumatico. Ma il P Zero E non è un prodotto qualunque. Lanciato nel 2023, rappresenta la prima gomma Ultra-High Performance al mondo realizzata con oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati, senza sacrificare sicurezza e prestazioni. Un traguardo che si inserisce nel tema guida dell’Expo – “Designing Future Society for Our Lives” – e nella sezione “Connecting lives”, dedicata a tecnologie in grado di connettere le persone e migliorare la qualità della vita.

Il prodotto

Dal punto di vista tecnico, il P Zero E ha conquistato il mercato grazie alla tripla “Classe A” dell’etichetta europea (aderenza sul bagnato, resistenza al rotolamento e livello di rumorosità), e per la capacità di aumentare fino al 10% l’autonomia dei veicoli elettrici e ibridi plug-in grazie alla tecnologia Elect. Innovazioni come RunForward, che permette di continuare la marcia anche dopo una foratura, e la compatibilità con i sistemi digitali di smart road e smart cities attraverso il Cyber Tyre, fanno del P Zero E un prodotto che guarda oltre la mobilità tradizionale.

Il riconoscimento

“Questo prestigioso riconoscimento celebra l’eccellenza progettuale di Pirelli e la portata innovativa di prodotti come il P Zero E, confermando il ruolo della ricerca e sviluppo come motore di progresso e sostenibilità”, ha commentato Piero Misani, Executive Vice President e Chief Technical Officer di Pirelli, ritirando il premio a Osaka.

Il legame tra Pirelli e il Compasso d’Oro non è nuovo: negli anni l’azienda è stata protagonista con campagne pubblicitarie, progetti culturali ed esposizioni entrate nell’ADI Design Index. Con il P Zero E, però, si segna un punto di svolta epocale: il pneumatico, simbolo di industria e tecnologia, entra ufficialmente nell’Olimpo del design.