Pirelli, record annuali al Nürburgring dal 2019 a oggi

Dal 2019, Pirelli ha contribuito a stabilire in media più di un record all'anno al Nürburgring Nordschleife, supportando una vasta gamma di veicoli che vanno dalle supercar elettriche ai suv, fino alle compatte ad alte prestazioni. L’intera gamma P Zero ha lasciato il segno con tempi da record sul celebre tracciato tedesco, confermando la leadership e la qualità dei pneumatici Pirelli: dal P Zero Trofeo R utilizzato su Audi RS 3 al P Zero montato sull’Audi RS Q8 Performance nel 2024, fino al P Zero Trofeo RS della Porsche Taycan Turbo GT nel 2023.

I record di velocità

Recentemente, le Audi RS 3 e RS Q8 hanno stabilito nuovi record di velocità sul circuito del Nürburgring, equipaggiate rispettivamente con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R e P Zero. La RS 3 ha segnato un tempo di 7:33.123, migliorando di oltre cinque secondi il precedente record per la categoria compatte. La RS Q8, con un tempo di 7:36.698, è diventata il suv di serie più veloce sui 20,8 km dell’iconico circuito, superando il record precedente di oltre due secondi. Quest’ultimo record era stato precedentemente detenuto dalla Porsche Cayenne Turbo GT, dotata di pneumatici P Zero Corsa, specificamente progettati per i modelli più prestazionali. Anche il crossover elettrico Hyundai Ioniq 5 N ha fatto segnare un giro di 7:45.59 all’inizio di quest’anno grazie agli stessi pneumatici.

Il tracciato

Il Nürburgring Nordschleife è uno dei tracciati più complessi e impegnativi al mondo, ideale per testare le prestazioni dei pneumatici Pirelli su vetture ad altissime prestazioni, in particolare in collaborazione con case automobilistiche tedesche. Un esempio significativo è la Taycan Turbo GT, che ha debuttato in pista con i P Zero Trofeo RS, i pneumatici più avanzati della gamma P Zero, omologati sia per la pista che per l’uso stradale.

La tecnologia Pirelli Elect è stata studiata per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, questi pneumatici hanno permesso alla Taycan Turbo GT di conquistare undi 7:07.55, diventando l’auto elettrica di serie più veloce sul giro e superando il record precedente della Taycan Turbo S, ottenuto con i P Zero Corsa.