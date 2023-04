Polestar 4, nuovo SUV-coupé elettrico ad alte prestazioni

La gamma di Polestar si arricchisce di un nuovo veicolo: Polestar 4. Si tratta di un SUV-coupé ad alte prestazioni, che per dimensioni e prezzo si inserisce tra la Polestar 2e Polestar 3. Il suo design e intelligente, sofistico e indissolubilmente legato alla sperimentazione. Il feeling con i concept presentati dall'azienda svedese sono evidenti.

Un design esclusivo

Particolare è la scelta di rimozione del lunotto, per dare una nuova esperienza immersiva ai passeggeri, così come la separazione dei fari anteriori Dual Blade con l'esclusiva firma luminosa Polestar – integrata dal logo di Polestar con illuminazione di precisione millimetrica dal basso. L'efficienza aerodinamica è supportata in modo decisivo dal frontale ribassato, dalle maniglie delle porte a scomparsa, dalla vetratura a filo con i finestrini privi di cornice, dalle lamelle aerodinamiche posteriori e dall'ottimizzazione del flusso d'aria intorno alla barra dei fari posteriori.

Sviluppata sull'architettura SEA

La Polestar 4 poggia sulla piattaforma premium Sustainable Experience Architecture (SEA) sviluppata da Geely Holding. Dunque, questo SUV coupé di segmento D, possiede delle dimensioni notevoli: passo di 2.999 mm, lunghezza di 4,839 mm, larghezza di 2,139 mm e altezza di 1,544 mm. Naturalmente, l'abitacolo risulta complessivamente arioso, specie per chi siede nella parte posteriore, dove i passeggeri possono contare su un ambiente raccolto, con sedili reclinabili. L'illuminazione ambientale regolabile, ispirata al sistema solare, dà quel tocco in più che permette al guidatore di personalizzare tutto l’ambiente di guida.

Il tetto - di serie - in vetro è disponibile con funzionalità elettrocromica (opzionale), che permette di mutare modalità in opaca o trasparente a seconda delle esigenze. Tramite la rimozione del finestrino posteriore, il tetto in vetro si espande oltre la testa dei passeggeri posteriori, dando vita a un ambiente interno dal tratto sublime. Uno schermo secondario per i sistemi multimediali e il controllo del clima è collocato tra i sedili anteriori per consentirne il controllo ai passeggeri che siedono dietro.

Un'auto che non rinuncia alle performance

Polestar 4 un'auto veloce, molto. La più performante prodotta dal costruttore scandinavo. L'accelerazione da 0 a 100 km/h può essere coperta in appena 3,8 secondi, grazie a una potenza massima di 400 kW (544 CV) nel caso della Long range Dual motor. L'autonomia è di 560 km. I motori elettrici sono di tipo sincrono a magneti permanenti. Saranno disponibili sia la versione Dual motor che Single motor, anche queste ultime dotate di trazione posteriore.

Per tutte le versioni è prevista una ricarica fino a 200 kW in corrente continua e 22 kW in corrente alternata, mentre lo sportello di ricarica è motorizzato. La ricarica bidirezionale è inclusa, con la funzionalità vehicle-to-load (V2L) al momento del lancio, che consente a dispositivi esterni di prelevare energia da Polestar 4. Presente anche una pompa di calore di serie, che permette alla vettura di sfruttare il calore dell'ambiente per il pre-condizionamento dell'abitacolo e della batteria.

Un pieno di tecnologia

In Polestar 4, il sistema di infotainment si fonda su Android Automotive OS e sulla Snapdragon Cockpit Platform che sfrutta uno schermo da 15,4 pollici posizionato in orizzontale. Con Google integrato, tra cui Google Assistant, Google Maps e Google Play, l'esperienza di connessione è all'avanguardia. Come optional è disponibile un sistema audio Harman Kardon con 12 altoparlanti e amplificatore ibrido da 1.400 Watt. Con il Nappa Pack opzionale si aggiungono altri due altoparlanti per ogni sedile anteriore, per un totale di 16 altoparlanti. Naturalmente, Apple CarPlay è incluso. Come per tutte le altre vetture Polestar, ci sono gli aggiornamenti regolari over-the-air (OTA).

Polestar 4 arriva in Europa il prossimo anno

Per avere la Polestar 4 in Europa bisognerà attendere il 2024, perché il suo primo mercato sarà quello cinese, il cui esordio è collocato a novembre 2023. Non si conosce ancora il prezzo ufficiale, ma il suo listino dovrebbe oscillare intorno ai 60.000 euro.