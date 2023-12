Per la Polizia di Stato arriva anche la Lamborghini Urus Performante

Proseguendo una tradizione quasi ventennale tra Lamborghini Automobili e Polizia di Stato questa mattina, alla presenza presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, Stephan Winkelmann, ceo di Lamborghini Automobili, ha consegnato una Urus Performante alla Polizia. "È un grande orgoglio - ha affermato Winkelmann - consegnare questa auto alla Polizia. Sono cinque le Lamborghini date in 20 anni. La Polizia, che al momento ha già in dotazione due Uracan, da oggi potrà contare anche su una Urus configurata per le esigenze dei servizi di Istituto e con un equipaggiamento dedicato al trasporto di organi. Siamo un'eccellenza del Made in Italy e siamo orgogliosi di poter ridare qualcosa alle istituzioni".

La prima Lamborghini ad indossare la divisa fu una Gallardo nel 2004 sostituita nel 2015 dalla Huracan. Oltre alle tradizionali dotazioni di servizio, le Huracan, come la Urus, sono munite delle più avanzate apparecchiature tecnologiche e di soccorso: un tablet per interrogare le banche dati, videocamera per la lettura automatica delle targhe e trasmissione delle immagini alla Centrale operativa ed un defibrillatore per il soccorso di emergenza. Inoltre, sotto il cofano anteriore è stato ricavato lo spazio dedicato alla conservazione degli organi. Da l 2019 la Polizia di Stato collabora con il Centro nazionale trapianti e le vetture di Sant’Agata sono impiegate principalmente per il trasporto urgente di organi e tessuti umani, plasma e prodotti farmaceutici in condizioni di necessità ed urgenza. Gli operatori della Polizia di Stato, che vengono formati in un corso di due mesi da piloti professionisti Lamborghini, assicurano la consegna del prezioso carico in tempi brevi e nella massima sicurezza. Le Huracan sono anche impegnate per la vigilanza su strade ed autostrade durante i periodi di intenso traffico. Dal 2004, la Polizia di Stato ha effettuato, con le vetture del Toro in dotazione, 242 trasporti di organi, 382 servizi operativi su strade e autostrade, ed è intervenuta in oltre 2.013 incontri di educazione stradale volti a diffondere la cultura della guida sicura. La Urus, che entrerà in servizio all’inizio del prossimo anno dovrebbe essere destinata al compartimento della Polstrada a Bologna.