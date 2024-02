Porsche 718 Boxster, perché sceglierla e perché no?

Ascolta ora: "Porsche 718 Boxster, perché sceglierla e perché no?"

Commercializzata nel 2016 a distanza di 20 anni dal lancio della prima generazione, la Porsche 718 Boxster è disponibile anche con motore quattro cilindri turbo da 2 litri.

Una veloce roadster dotata di motore centrale, un segno distintivo per una sportiva che punta sul massimo piacere di guida. La Porsche 718 Boxster rappresenta la scoperta perfetta per dinamicità, prestazioni e appeal.

A distanza di 20 anni dal debutto della prima generazione, la due posti tedesca si ripropone al grande pubblico in una veste completamente nuova, con la 718 Boxster, continuando la tradizione dei motori boxer centrale a quattro cilindri.

Un’architettura che ottimizza la trazione e che le ha consentito di ottenere numerose vittorie negli anni '50 e '60 tra cui le leggendarie Targa Florio e Le Mans.

Motore e prestazioni

Un quattro cilindri turbo benzina da 2 litri, un motore boxer che sulla versione d’accesso, la 718 Boxster sprigiona una potenza massima di 220 kW (300 CV) per una coppia massima di 380 Nm disponibile tra i 1.950 e i 4.500 giri al minuto.

Chi desidera più potenza può optare per la 718 Boxster S che monta un 4 cilindri boxer da 2,5 litri per una coppia massima di 420 Nm e una potenza di 350 cavalli.

Sul fronte delle prestazioni pure, nel classico 0 - 100 km/h la 718 Boxster con cambio doppia frizione Porsche Doppelkypplung (PDK) e pacchetto Sport Chrono, impiega 4,7 secondi, mentre la S con lo stesso equipaggiamento è più veloce di 0,6 secondi.

La Porsche 718 Boxster raggiunge una velocità massima di 275 km/h (285 km/h per la S). Il cambio manuale a 6 marce è di serie, quello automatico doppia frizione è offerto in opzione, a seconda delle versioni, a un prezzo di 2.897,50 Euro.

Per chi è alla ricerca di maggiori emozioni e ama i motori di chiara derivazione racing è disponibile anche la 718 Boxster GTS 4.0, una sportiva pura, spinta da un sei cilindri, sempre boxer, rigorosamente aspirato da 4 litri, capace di erogare una potenza di 400 cavalli per una velocità massima di 293 km/h.

Una versione che, oltre a distinguersi dal resto della gamma per un look cattivo e grintoso, ha dalla parte sua un sound che fa rabbrividire oltre che un comparto tecnico da supercar, complici i doppi terminali di scarico, l’estrattore aria inferiore racing, e cerchi da 20 pollici con pneumatici a sezione differenziata.

Una configurazione che esalta la dinamicità di un progetto vincente, quello della 718 Boxster, grazie anche a una serie di accorgimenti tecnici mirati, il Porsche Active Suspension Management consente di abbassare il corpo macchina della GTS di ulteriori 20 millimetri, il differenziale autobloccante integrato nel Porsche Torque Vectoring, regala una trazione da primato, consentendo di uscire da una curva stretta con un grip elevatissimo.

Anche l’impianto frenante delle Porsche 718 Boxster GTS 4.0 è adeguato alle prestazioni, all’anteriore sono presenti dischi da 350 mm con pinze a sei pistoncini, al retro monta dischi da 290 mm con pinze a quattro pistoncini.

Perché sceglierla

Dimensioni compatte per una sportiva che nonostante il suo DNA, offre spazio e abitabilità da Gran Turismo, la capacità di carico al retro è di 275 litri, mentre all’anteriore è di 150 litri, per una capacità complessiva di oltre 400 litri.

Ottima l’abitabilità interna, a richiesta sono disponibili gli attacchi ISOFIX, dal punto di vista qualitativo, Porsche non delude le aspettative, dall’ergonomia al posizionamento dei comandi, tutto è disposto perfettamente.

Su strada il comportamento della Porsche 718 Boxster è da riferimento per qualsiasi sportiva di questa fascia di prezzo e posizionamento, velocissimo il cambio automatico PDK sia nei passaggi di rapporto nella guida più sportiva, sia in città.

Ottima la visibilità, consigliata la presenza della retrocamera posteriore. Il motore, a partire dal quattro cilindri boxer turbo benzina, ha coppia in abbondanza e un allungo che entusiasma. Da scegliere il pacchetto Sport Chrono per enfatizzare trazione e assetto, praticamente piatti.

Impianto frenante perfetto, per potenza, modulabilità e resistenza all’affaticamento.

Perché non sceglierla

Considerando che per una 718 Boxster “base” il prezzo di acquisto è di quasi 70.000 euro, la dotazione di serie non è completissima, le finiture interne pregiate sono disponibili a richiesta così come il differenziale posteriore autobloccante sulle versioni d’accesso.

I consumi, pur trattandosi di una sportiva, sono mediatamente elevati, in città non è difficile scendere sotto i 7 km/l.

Il cambio automatico doppia frizione PDK è a pagamento, il manuale a sei marce è di serie.