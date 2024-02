Primo contatto con la EX30, la "piccola" di casa Volvo che vuole fare le cose in grande

Tutto inizia dal piccolo. E Volvo lo sa bene. Perché sul piccolo punta tantissimo e il piccolo si chiama EX30, l’auto più compatta e sostenibile mai realizzata dal gruppo svedese controllato dalla cinese Geely. Una vettura 100% elettrica che riduce all'osso l'impronta di CO2 prodotta, l'impatto ambientale e l'utilizzo di materie prime. Parliamo di un modello che è riciclabile al 95%. Un modello che ha una previsione di volumi in Italia nel 2024 di 22.600 unità, al netto degli incentivi attesi per marzo. Prezzo di partenza di 35.900 euro.

Il primo contatto lo abbiamo avuto a Bologna, in un itinerario che alternava autostrada, statale e passi collinari. Le discese ardite e le risalite, cantava Battisti. La EX30 si dimostra stabile, piacevole da guidare. Noi abbiamo provato il modello a trazione posteriore, con un solo motore che fornisce 272 CV per uno 0-100 in circa 5 secondi (ma è disponibile anche una versione integrale con due motori per asse e una potenza combinata di 428 CV per uno 0-100 in 3,6 secondi).

Si trattava di un test in anteprima con una temperatura esterna di 11 gradi in un percorso prevalentemente extraurbano e abbiamo fatto 91 km in un'ora e 38 minuti di percorso consumando in media 17,6 Kwh su 100 km con una velocità media di 55 km/h. Un valore piuttosto positivo, considerate le dimensioni, la potenza e il peso della vettura.

La Volvo EX30 viene proposta con due tipi di batteria: la più piccola, al litio-ferro-fosfato (LFP) da 49 kWh, garantisce una autonomia media ufficiale di 344 km; la più grande, al litio-nickel-manganese-cobalto (NCM) da 69 kWh, garantisce 475 km con la variante a due ruote motrici e 449 con quella bimotore.

All'interno tutto è minimal ma molto curato. C'è un'alternanza di plastiche dure e plastiche molli, i tasti fisici non ci sono se non sul volante perché tutte le funzioni della vettura così come l'infotainment sviluppato con Google, si gestiscono attraverso il grande schermo touch centrale. Tanta attenzione infine alla sicurezza, fiore all'occhiello di Volvo, con diversi Adas tra cui il Pilot Assist e il parcheggio assistito. Insomma, la "piccola" di casa Volvo vuole fare le cose in grande.