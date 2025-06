Prometeon guida l’innovazione del trasporto pesante: al via il Road Transport Expo 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è un’Italia che corre veloce, con la solidità della gomma su strada e la testa rivolta all’innovazione. È quella di Prometeon Tyre Group, azienda con respiro globale, che torna anche quest’anno al Road Transport Expo (RTX), il più importante appuntamento fieristico del Regno Unito dedicato ai veicoli pesanti. Dal 24 al 26 giugno, al NAEC Stoneleigh nel cuore del Warwickshire, l’industria dei trasporti si dà appuntamento, e Prometeon ci sarà più in forma che mai.

Presente per il terzo anno consecutivo, l’azienda porterà nel Padiglione 2A, Stand GR32 una vera e propria vetrina della propria visione industriale: tecnologia, sostenibilità, efficienza. Un’esposizione significativamente ampliata rispetto agli anni precedenti, che promette di lasciare il segno non solo per la quantità di novità, ma per la qualità di un’offerta studiata per affrontare le sfide più dure del trasporto commerciale europeo.

Serie 02: il futuro è già su strada

A dominare la scena sarà la Serie 02, il fiore all’occhiello della nuova generazione di pneumatici Prometeon. Un prodotto figlio di quattro anni di ricerca e sviluppo, migliaia di ore di test su strada e un unico obiettivo: diventare il punto di riferimento nel segmento premium per il trasporto pesante.

“È il pneumatico truck più avanzato mai realizzato da Prometeon”, spiegano i tecnici. Un concentrato di ingegneria pensato per migliorare la resa chilometrica, garantire aderenza superiore anche in condizioni estreme e offrire una trazione impeccabile su neve, pioggia e asfalto asciutto. Ma non solo: ogni pneumatico della gamma è dotato di tecnologia RFID, che consente una gestione digitale e predittiva della flotta. In un mondo dove il tempo è denaro, sapere dove e come si muove ogni gomma può fare la differenza.

Gomme per ogni sfida

In fiera verrà presentata la gamma completa dei sei modelli di punta. Tra questi:

R02 Proway Steer e Drive : per il trasporto regionale, con resa chilometrica massima e ottima ricostruibilità;

: per il trasporto regionale, con resa chilometrica massima e ottima ricostruibilità; R02 Pro Trailer : per rimorchi a lungo raggio, con carcassa rinforzata fino a 10 tonnellate;

: per rimorchi a lungo raggio, con carcassa rinforzata fino a 10 tonnellate; G02 Pro Multiaxle : perfetto per assi sterzanti e rimorchi, resistente a tagli e lacerazioni;

: perfetto per assi sterzanti e rimorchi, resistente a tagli e lacerazioni; C02 Coach Multiaxle : studiato per autobus elettrici e ibridi, silenzioso e sicuro anche sul bagnato;

: studiato per autobus elettrici e ibridi, silenzioso e sicuro anche sul bagnato; U02 Urban-e Multiaxle: pensato per il traffico cittadino, silenzioso (69 dB) e ottimizzato per carichi fino a 8,1 tonnellate per asse.

Ogni gomma è un piccolo capolavoro di efficienza e adattabilità, certificata per garantire alte prestazioni in tutte le stagioni e condizioni.

Più di un fornitore: un partner strategico

“Non vogliamo solo vendere pneumatici”, ha dichiarato Francesco Antonacci, CEO Region Europe di Prometeon. “Vogliamo essere partner strategici per le flotte. L’innovazione è nei nostri prodotti, ma anche nei servizi che offriamo: gestione ottimizzata, sostenibilità, riduzione dei costi operativi. Questo è il nostro modo di costruire valore nel tempo”. In quest’ottica si inserisce la promozione del network SuperTruck e la suite Pro Services: strumenti pensati per aumentare l’efficienza, ridurre i tempi di fermo e migliorare la competitività delle flotte, grandi e piccole.

Networking e visione d’impresa

Ogni pomeriggio, nello stand GR32, Prometeon aprirà le porte ai visitatori per momenti di networking informale. Un’occasione per dialogare direttamente con gli esperti, scoprire le ultime novità e — perché no — costruire nuove collaborazioni.

Nel Regno Unito come in, Prometeon conferma la sua vocazione internazionale e il suo impegno nel rendere il trasporto commerciale più efficiente, intelligente e sostenibile. E lo fa, ancora una volta, partendo dalla strada.