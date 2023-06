Quale Fiat scegliere: i modelli con migliori caratteristiche e prezzi

La Fiat è uno dei brand storici dell'automobilismo italiano, un marchio generalista che attualmente fa parte della grande galassia di Stellantis, dopo la recente fusione tra i colossi FCA e PSA. Attualmente la gamma endotermica del costruttore torinese è composta dalle citycar Panda e 500, due best-seller del mercato, dal crossover 500X e dalla versatile Tipo, una berlina compatta declinabile anche in versione familiare. Dando uno sguardo al passato più recente, proviamo a riproporre alcuni modelli che continuano a suscitare interesse e curiosità nel mondo dell'usato.

Fiat Panda

La Fiat Panda è una piccola vettura pratica, agile, snella e che sa muoversi bene in città quanto fuori. Ha una carrozzeria lunga meno di 4 metri, può ospitare quattro persone comodamente ed è pronta a ogni uso. Sulla Fiat Panda si bada al sodo, così al suo interno si rispira il massimo della razionalità e della semplicità, con due quadranti analogici dietro al volante a indicare i giri motore e la velocità, mentre al centro della plancia si collocano i tasti fisici per la climatizzazione. Una delle novità introdotte con il recente aggiornamento è il sistema di infotainment con schermo touch da 7 pollici, che assicura la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Lo spazio è buono tanto per chi sta davanti quanto per chi siede dietro. Attualmente in listino ci sono due motorizzazioni: un 1.0 hybrid da 70 CV e un 1.2 benzina/GPL da 69 CV. I costi di acquisto e di gestione sono molto interessanti.

Prezzo a partire da 15.150 euro.

Fiat 500

La Fiat 500 non ha bisogno di tante presentazioni abbina ottimamente il suo aspetto retrò di tendenza all'agilità e alla versatilità. La citycar ha nelle affollate strade urbane il suo habitat naturale, in cui sgusciare alla caccia di un facile parcheggio. In aggiunta, è comoda, ben rifinita e ha un bagagliaio buono per inserire borse e sacchetti. Nel tempo si è aggiornata e il comparto multimediale ha fatto dei passi in avanti, per un intrattenimento chiaro e di facile utilizzo che al pari di quello della Panda è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Attualmente, in listino è presente solo una versione ibrida a benzina, il 1.0 hybrid da 70 CV.

Prezzo a partire da 17.800 euro.

Fiat 500X

La Fiat 500X è sulle strade dal 2014 e, nel corso del tempo, ha ricevuto vari aggiornamenti che l'hanno proiettata fino a noi senza alcun tipo di invecchiamento evidente. La crossover costruita a Melfi, in Italia, ha delle dimensioni compatte (4,26 metri) ma offre una buona abitabilità per cinque persone. Il suo interno è ben curato e rifinito, ma il bagagliaio non è il suo punto forte. Nasce sulla piattaforma FGA Small, la stessa della conclamata Jeep Renegade. Attualmente in listino offre motori a benzina (1.0 turbo da 120 CV e 1.5 ibrido leggero da 131 CV) e diesel (1.3 da 95 CV).

Prezzo a partire da 24.200 euro.

Fiat Tipo

La sua forza sta nell'offrire tanto a un prezzo vantaggioso. La Fiat Tipo è una segmento C dall'ottima abitabilità e dal bagagliaio voluminoso. La sua linea è sobria e senza fronzoli, mentre gli interni sono semplici ma razionali. Su strada è comoda, piacevole da guidare e solida. Tra l'altro con la motorizzazione a gasolio è una delle vetture che consuma di meno in assoluto, una soluzione eccellente per chi è alla ricerca di un veicolo, stando attento al portafoglio. Oltre all'unità a gasolio 1.6 da 131 CV, ci sono anche un benzina 1.0 da 100 CV e un mild hybrid 1.5 da 131 CV.

Prezzo a partire da 21.200 euro.

Fiat Qubo

La Fiat Qubo è una multispazio dalla linea gradevole e originale, un veicolo pensato per essere utilizzato nelle più svariate mansioni. Può essere tanto furgone, quanto automobile da famiglia. Lo spazio interno è abbondante e ben distribuito, con un accesso ai sedili posteriori garantito da una porta scorrevole lateralmente. Agile e compatto, il veicolo torinese si districa bene nel traffico grazie allo sterzo leggero. Presentato nel 2008 e uscito di produzione nel 2019, dopo un restyling targato 2016, oggi sul mercato dell'usato si può trovare a quotazioni medie intorno ai 5.000 euro.

Fiat Freemont

Prima esperienza SUV per la Fiat e prima contaminazione (positiva) di Chrysler nel parterre torinese. La Fiat Freemont è un mezzo intelligente, ben costruito e in grado di ospitare fino a sette persone. Con la motorizzazione 2.0 litri da 140 CV a gasolio (Multijet) è capaca di abbinare una discreta vivacità a dei consumi molto ridotti. Linea squadrata e massiccia, il suo unico difetto è - forse - un bagagliaio non all'altezza della sua categoria. Prodotta dal 2011 al 2016, ha un prezzo medio di circa 10.000 euro.

Fiat Coupé

La Fiat Coupé è l'ultima sportiva a tetto chiusa che il colosso torinese ha proposto sul mercato e sono già passati quasi trent'anni dal suo lancio (era il 1994). Disegnata da Chris Bangle con la compartecipazione della carrozzeria Pininfarina, la Coupé è un'auto che suscita ancora un immenso fascino, grazie a una linea immortale che non ha subito l'inevitabile legge del tempo. Su strada è capace di emozionare e di trasmettere sensazioni sincere, nonostante la trazione anteriore e il pianale derivato dalla Tipo prima maniera. Gli ingegneri della Fiat sono stati in grado di confezionare una macchina speciale, che tutt'ora ha i suoi estimatori. Prodotta fino al 2000, per averne una in buone condizioni e non pasticciata, le quotazioni sono in rialzo rispetto al recente passato: circa 10.000 euro.