Quali sono le auto più "longeve": ecco 9 modelli indistruttibili

Osservando il panorama dell'automobile attuale, quali sono i modelli in commercio da più anni, ricorrendo a qualche ritocchino per restare sulla cresta dell'onda? Non sono pochi, alcuni modelli hanno addirittura più di dieci anni sulle spalle ma, a giudicare dai risultati, sembrano piacere ancora molto, dimostrando di aver trovato un elisir di lunga vita. Dunque vediamo quali sono le highlander del mercato, le auto più longeve in circolazione.

Fiat Panda

La più amate dagli italiani che, ogni mese, si conferma in vetta alla graduatoria delle più vendute nel Paese. La Fiat Panda ha un fascino magnetico, figlio della sua capacità di essere semplice e versatile, economica ma robusta. Per questo la terza generazione dell'utilitaria italiana resiste in modo coriaceo sul mercato sin dal 2012, anno in cui venne mandata in pensione la seconda generazione, che avrebbe dovuto chiamarsi Gingo. Oltre 11 anni di militanza sulle nostre strade non sembrano aver scalfito la sua armatura. Adesso viene venduta con un singolo motore hybrid da 1.0 litro e con 70 CV di potenza.

Lancia Ypsilon

Un altro evergreen del mercato, la Lancia Ypsilon è un modello che resiste all'incedere del tempo con grande charme e, come il vino, col tempo migliora. L'utilitaria torinese è un'auto a vocazione cittadina, glamour e orientata al pubblico femminile. Pensare che ha esordito nel 2011, ben dodici anni fa, ma anche grazie ai molteplici ritocchini è ancora sulla breccia, anzi, è più bella rispetto agli esordi. Attualmente è proposta con dispositivi moderni e con un motore ibrido-benzina.

Fiat 500

La Fiat 500 non ha bisogno di tante presentazioni perché abbina il suo aspetto retrò di tendenza all'agilità e alla versatilità. La citycar ha nelle affollate strade urbane il suo habitat naturale, nel quale guizzare alla ricerca di un facile parcheggio. È comoda, ben rifinita e ha un bagagliaio buono per inserire borse e sacchetti. Certo ha esordito sul mercato nel 2007 e nel 2015 ha ricevuto un restyling che l'ha rinfrescata e l'ha portata a oggi con una presenza impeccabile. Un'altra irriducibile della scena a quattro ruote.

Jeep Renegade

La Jeep Renegade è una delle vetture più amate dalla platea italiana per il suo look dalla forte personalità, per il suo essere un veicolo a ruote alte ma con delle dimensioni compatte e, soprattutto, per un'ideale legato indissolubilment alla spiccata tradizione fuoristradistica del Brand di cui porta l'effige. In pista da molti anni, la Renegade ha esordito nel 2014, ha subito un restyling di metà carriera ma sembra non aver smarrito affatto l'incantesimo che ha ipnotizzato l'Europa intera.

Mazda Mx-5

Icona senza tempo, la sportiva giapponese con la sua quarta serie riesce ancora essere l'oggetto del desiderio di tantissimi appassionati, specialmente negli amanti della guida pura e classica. Leggera e con la trazione posteriore, la Mazda Mx-5 ha un fascino unico e tutto suo, perché è l'ultima guardia di una specie in via di estinzione. Questo modello è attivo sul mercato dal 2015, ma non sembra mollare affatto la presa e l'ascendente sul prossimo.

Renault Megane

La Renault Megane è la classica proposta di segmento C della Losanga che dal 2015 resiste sul mercato, anche grazie a un fortunato restyling. La vettura francese oltre ad avere un desing tradizionale e al tempo stesso personale, piace per il comfort e le dotazioni di livello, anche se la sua categoria sta avendo una flessione. D'altronde con la sempre crescente domanda di SUV, le berline compatte stanno rallentando, ma la Megane resiste con forza.

Suzuki Vitara

Un modello che rappresenta l'anello di congiunzione tra il mondo dei crossover e quello dei fuoristrada, la Suzuki Vitara è un veicolo versatile e a ruote alte, che si destreggia bene anche in percorsi offroad, raccogliendo la tradizione di un marchio che è molto abile anche in questo campo. La Vitara di ultima generazione è in scena dal 2015, ha ricevuto varie aggiornamenti, e continua ad avere la sua frangia di appassionati che in lei vedono un veicolo unico nel suo genere.

Volkswagen up!, auto longeva

Citycar per antonomasia, la piccola vettura di Wolfsburg ha cercato di rivoluzionare un segmento che adesso è entrato un po' in affanno. La Volkswagen up! è ancora lì, sostanzialmente uguale agli esordi, datati ormai 2011. Il tempo per lei non sembra essersi fermato. Ultra compatta e a cinque porte, la tedesca è la scelta perfetta per chi ha esigenze da città e ha bisogno di guadagnare tempo alla ricerca di un benedetto parcheggio.

Renault Twingo

La Renault Twingo di terza generazione è sulle strade dal 2014, ma ha ricevuto un sostanziale restyling nel 2019, che le hanno consentito di battagliare ancora con coraggio in un mercato agguerrito. La francese si distingue per un'ampia personalizzazione esterne e interna, e ha il fascino di un modello che, nel frattempo, ha guadagnato il ruolo di mito.