Quanto costa ricaricare un'auto elettrica in Europa: la classifica

Il costo della ricarica di un'auto elettrica in Europa non è uguale per tutti i Paesi, poiché ci sono diversi fattori che incidono sul prezzo dell'energia. A forgiare la tariffa contribuiscono la quota di rinnovabili, oltre alle tasse, i costi di rete, le condizioni meteorologiche e le politiche di protezione ambientale. Insomma un bel potpourri di elementi che, purtroppo, non fanno brillare l'Italia, che è il quarto Paese più caro del Vecchio Continente per il costo della ricarica. I dati provengono da Eurostat e sono stati analizzati brillantemente da Switcher.ie, che ha rilasciato un report nel quale emerge come i costi medi per ricaricare un’auto elettrica a casa siano aumentati del 21% in coda al 2022 rispetto al primo semestre dell’anno. In Italia c’è stato un aumento del 18%.

Quanto costa la ricarica in Europa

Quello che viene fuori dalle analisi effettuate dagli esperti è che conviene ricaricare l'auto elettrica nei più piccoli Paesi d'Europa, che sono il baluardo del risparmio. A livello generale, invece, il costo medio per far funzionare un veicolo elettrico nel Vecchio Continente è di 11,17 euro, mentre in Italia questa spesa si alza fino a 22,43 euro. Il Belpaese è al 36esimo posto con un costo medio al kWh di 0,364 euro; ciò comporta che, mediamente, per percorrere 100 km in elettrico si utilizzino 6,53 euro. La nazione più virtuosa di tutte è il Kosovo, mentre il fanalino di coda è la Danimarca. Di seguito la classifica dei primi 10 Paesi:

Kosovo (Costo per kWh 0.064€; Costo per ricarica 3,92€; Costo per 100 km 1,14€) Georgia (Costo per kWh 0.085€; Costo per ricarica 5,21€; Costo per 100 km 1,52€) Serbia (Costo per kWh 0.087€; Costo per ricarica 5,35€; Costo per 100 km 1,56€) Bosnia - Erzegovina (Costo per kWh 0.089€; Costo per ricarica 5,50€; Costo per 100 km 1,60€) Albania (Costo per kWh 0.098€; Costo per ricarica 6,01€; Costo per 100 km 1,75€) Montenegro (Costo per kWh 0.098€; Costo per ricarica 6,05€; Costo per 100 km 1,76€) Macedonia del Nord (Costo per kWh 0.103€; Costo per ricarica 6,35€; Costo per 100 km 1,85€) Ungheria (Costo per kWh 0.108€; Costo per ricarica 6,68€; Costo per 100 km 1,94€) Bulgaria (Costo per kWh 0.115€; Costo per ricarica 7,07€; Costo per 100 km 2,06€) Malta (Costo per kWh 0.128€; Costo per ricarica 7,87€; Costo per 100 km 2,29€) Paesi Bassi (Costo per kWh 0.135€; Costo per ricarica 8,32€; Costo per 100 km 2,42€)

Altre nazioni importanti:

18 Francia (Costo per kWh 0.220€; Costo per ricarica 13,58€; Costo per 100 km 3,95€)

19 Portogallo (Costo per kWh 0.222€; Costo per ricarica 13,69€; Costo per 100 km 3,99€)

29 Regno Unito (Costo per kWh 0.290€; Costo per ricarica 17,87€; Costo per 100 km 5,20€)

33 Spagna (Costo per kWh 0.333€; Costo per ricarica 20,64€; Costo per 100 km 6,01€)

34 Germania (Costo per kWh 0.336€; Costo per ricarica 20,68€; Costo per 100 km 6,02€)

36 Italia (Costo per kWh 0.364€; Costo per ricarica 22,43€; Costo per 100 km 6,53€)

39 Danimarca (Costo per kWh 0.587€; Costo per ricarica 36,17€; Costo per 100 km 10,53€)

Cosa emerge dai dati europei

Fa specie osservare l'ampia forbice di differenza che esiste tra il Kosovo, dove bastano soltanto 3,92 euro per fare un pieno e la Danimarca, in cui si spendono 36,17 euro. A Copenaghen conviene ancora viaggiare con un veicolo a gasolio perché, nonostante l'aumento del prezzo dei carburanti, per fare 100 km si spende meno dei 10,53 euro dell'elettrico. Non è così dapperttutto, ovviamente. Effettuando un confronto tra l’Italia e le nazioni a lei più simili, si nota che per fare un centinaio di chilometri ci vogliono 3,95 euro in Francia, 5,96 nel Regno Unito, 6,02 in Germania e 6,01 in Spagna. Curioso il caso della Norvegia, avamposto a più alta concentrazione di auto alla spina del Continente, dove la spesa per 100 km è di 4,13 euro, molto meno che in Italia ma molto più, per esempio, di Olanda, Ungheria e Albania.

La convenienza dell'auto elettrica

Infine, Switcher sottolinea comunque che - nonostante il rincaro delle ricariche - i veicoli elettrici garantiscono una manutenzione bassa e beneficiano di diverse facilitazioni, sia a livello fiscale, assicurativo e di incentivi sotto forma di installazioni gratuite o wallbox domestiche. È anche possibile usufruire di ricariche gratuite, che possano essere queste sul posto di lavoro o presso esercizi commerciali che le offrono come servizio agli utenti.