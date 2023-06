Auto elettriche, la classifica dei modelli low cost. Ecco le nostre scelte a buon prezzo

La transizione elettrica nel settore automotive continua spedita: ricordiamo che l’Unione Europea ha stabilito che nel 2035 arriverà lo stop alle auto con motore termico e si potranno vendere veicoli nuovi esclusivamente a zero emissioni. Nonostante queste premesse, l’auto elettrica in Italia stenta a decollare, tra i motivi principali c’è senza dubbio una rete di infrastrutture di ricarica piuttosto carente e soprattutto a macchia di leopardo in alcune zone della nostra penisola. Un'altra motivazione sono i prezzi di listino delle BEV, giudicati decisamente alti dalla maggior parte degli automobilisti italiani.

Esistono però delle auto elettriche low cost, ovvero offerta ad un prezzo decisamente competitivo che potrebbero essere prese in considerazione anche da chi non ha elevate possibilità economiche, ma che comunque vorrebbe fare il grande passo verso una mobilità sostenibile. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una lista di 10 auto 100% elettriche offerte a prezzi più che convenienti e che nello stesso tempo non rinunciano a sicurezza e dotazioni tecnologie di primo livello.

Citroen Ami

La Citroen Ami è un quadriciclo leggero 100% elettrico che può essere guidato a partire da 16 anni si pone alla base della Casa della Casa del Double Chevron. Il motore elettrico da 8 CV spinge la Ami fino a 45 km/h, limite imposto dalla legge per questo tipo di veicoli. L’unità elettrica è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di 75 km che può essere ricaricata dallo 0 al 100% in quattro ore, utilizzando un cavo che può essere collegato ad a una comune presa Schuko a 220 V. Prezzo da 8.190 euro.

XEV YOYO

La XEV YOYO è un quadriciclo leggero studiato per ospitare due passeggeri e spinto da un motore elettrico da 15 CV che permette a questo veicolo di raggiunger gli 80 km/h. E’ possibile guidare la Yoyo a sedici anni con la patente A1, oppure con la patente B. Le batterie a litio garantiscono un’autonomia di 150 km offerta con una carica di energia. Ricca la dotazione di serie che comprende sistema di riscaldamento/ aria-condizionata, supporto per lo smartphone posizionato accanto allo schermo digitale da 7 pollici, a cui si aggiungono due prese Usb. Non mancano finestrini elettrici, l’apertura del bagagliaio è elettrica e connettività Bluetooth. Prezzo da 15.900 euro.

Dacia Spring

Il Renault ha “aggredito” il mercato delle auto a zero emissioni con un modello intelligente e versatile, ovvero la Spring, una delle auto 100% elettriche più economico del mercato. La vettura si presenta come un crossover lungo appena 3,7 metri adatto per ospitare quattro passeggeri, mentre il vano di carico vanta uno spazio variabile da 290 a 631 litri se si abbatte il divano posteriore. Il motore elettrico vanta una potenza massima di 45 cavalli ed è alimentato da una batteria da 26,8 kWh che offre un’autonomia dichiarata nel ciclo di omologazione WLTP misto pari a 230 km che diventano 305 nei nel ciclo urbano. Prezzi da 20.703 euro.

Microlino

La Microlino è l’originale quadriciclo leggero 100% che si guida a partire da 16 anni, ispirato alla mitica Isetta degli anni ’50. Per accedere ai due posti della vettura si utilizza un unico sportello frontale, inoltre garantisce la massima sicurezza grazie ad una scocca autoportante in acciaio ed alluminio, Lunga appena 2.5 m sfrutta un pacco batterie che offre un’autonomia che arriva fino a 230 km. Da 21.090 euro

Renault Twingo E-Tech Electric

La Renault Twingo Electric si presenta come una citycar 5 porte di segmento A dal design originale e moderno. La vettura risulta molto agile in ambito urbano grazie ad un raggio di sterzata record pari a 4,3 metri. Il motore elettrico, abbinato ad un cambio automatico (dotato di 3 livelli di intervento per la frenata rigenerativa), sviluppa una potenza di 82 cavalli e una coppia di 160 Nm che consentono alla Twingo di toccare una velocità massima di 135 km/h. La vettura è alimentata da un pacco batterie da 22 kWh che offre un’autonomia nel ciclo di omologazione WLTP fino a 190 km nel misto che aumentano a 270 km in ambito urbano. Nella dotazione spicca un impianto di infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Il motore da 82 cavalli fornisce una coppia di 160 Nm e permette di raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Prezzo da 22.450 euro.

Smart EQ fortwo

La Smart EQ fortwo, erede a zero emissioni della due posti a quattro ruote più famosa d’Italia, si fa apprezzare per le sue forme ultracompatte che la rendono ideale nel traffico urbano, ma allo stesso tempo offre prestazioni ben superiori ai quadricicli che vantano le medesime misure, offrendo così la possibilità di garantire anche indimenticabili gite fuori porta. La vettura è spinta da un motore elettrico da 82 CV e 160 Nm, mentre il pacco di batterie da 7,6 kWh garantisce un’autonomia di appena 133 km con una sola carica di energia. Prezzo di listino da 25.210 euro.

Fiat 500 elettrica

Tra le auto elettriche a costo contenuto più affascinante e anche di carattere premium troviamo la Fiat Nuova 500e che richiama lo stile immortale dell’omonimo citycar che ha motorizzato l’Italia negli anni ’50 e ’60. La variante entry level è equipaggiata da un motore elettrico che sviluppa 95 CV di potenza e offre un’autonomia di circa 200 chilometri. Salendo di gradino troviamo la versione da 118 cavalli con batteria da 23,8 kWh che offre un’autonomia più estesa pari a 320 km. Da 27.300 euro.

Renault Zoe

Tra le auto elettriche a buon prezzo non poteva mancare la Renault Zoe, forte di una linea moderna e piacevole e in grado di garantire l’abitabilità di una vettura di segmento B. Dopo un interessante restyling la vettura è stata equipaggiata con un motore elettrico che sviluppa 135 cavalli e una coppia di 245 Nm, più che sufficienti a garantire uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 9,5 secondi, mentre la versione che ha sostituito impiegava ben 13 secondi. Grazie al pacco batteria da 52 kW offre un’autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP di 395 km. Da 32.677 euro.

MG ZS EV

Il rinato marchio inglese MG, ora sotto proprietà del colosso cinese SAIC, offre un SUV 100% elettrico denominato ZS EV, dal design moderno e dai contenuti tecnici molto validi. Basta pensare che la nuova MG ZS EV sfrutta una batteria da 51 kWh che permette di raggiungere un’autonomia di 320 km, ma nell’offerta esiste anche una batteria più potente che permette di arrivare a ben 440 km nel ciclo WLTP. Il motore da 130 kW e da 280 Nm di coppia offre prestazioni briose, quasi sportive. Ottima la dotazione di serie che include un infotainment con display centrale da 10,1 pollici e caricatore wireless per smartphone. Prezzo di listino da 33.700 euro.

Jeep Avenger Full Electric

La Jeep Avenger Full Electric è la prima vettura 100% elettrica del noto marchio di off-road americani, oltre ad essere anche il suo primo B-SUV. La vettura è stata anche eletta qualche mese fa Auto dell’Anno 2023, sbaragliando un’agguerrita concorrenza.

Dal punto di vista del design, l’Avenger può contare sul tipico DNA Jeep che si concentra in particolare nel frontale, impreziosito dall’iconica mascherina a sette fori. Dal punto di vista meccanico, la piccola Jeep sfrutta un motore 100% elettrico che sviluppa 156 CV, più che sufficienti a spingere la vettura da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi. L’unità elettrica è alimentata da una batteria da 54 kWh che offre secondo i dati forniti dal Costruttore un’autonomia fino a 400 km nel ciclo misto WLTP. Prezzo di litino a partire da 36.950 euro.