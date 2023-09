Quanto costa fare l'assicurazione auto per la prima volta

Per circolare con un’automobile su strade aperte al pubblico è necessario stipulare un'assicurazione auto. Il prezzo di quest’ultima risulta pari alla cifra che la compagnia assicurativa calcola per poter fronteggiare eventuali rischi e possibilità legate ad un sinistro provocato dal suo assicurato. In questa breve guida cercheremo di fare chiarezza su quali sono i costi da sostenere se si desidera stipulare perla prima volta un'assicurazione auto.

Assicurazione auto: cosa copre

La somma di denaro da versare per una polizza RC Auto ovviamente varia in base alla compagnia scelta dall’automobilista, al tipo di garanzia e al numero di servizi opzionati dal contraente. Ricordiamo, infatti, che la polizza RC Auto compre solo i danni involontari provocati a terzi, mentre altre garanzie accessorie, come ad esempio furto e incendio, agenti atmosferici, atti vandalici, polizza cristalli, auto sostitutiva, soccorso con il carroattrezzi, etc., sono da pagare a parte.

Come calcolare il prezzo dell'assicurazione

Come già anticipato in precedenza, il costo di un'assicurazione dipende da differenti fattori che devono essere analizzati caso per caso. Innanzitutto, per calcolare prezzo dell’assicurazione è necessario conoscere i dati relativi all’automobile che si vuole assicurare. Il costo varia, infatti, in base alla cilindrata e alla potenza dell’auto, ma anche al tipo di alimentazione, infatti le vetture diesel o GPL solitamente percorrono più chilometri, di conseguenza sono più esposte ai rischi. Tra le cose che però incidono maggiormente sul costo della polizza assicurativa sono le caratteristiche dell’assicurato, tra cui spiccano l’età dell’assicurato e la sua classe di merito.

Caratteristiche dell’assicurato

La classe di merito dell’assicurato è uno dei dati che incide maggiormente sul prezzo della polizza, di conseguenza cerchiamo di spiegare di che cosa si tratta. La classe di merito del contraente viene espressa con un numero che va da 1 a 18. Meno sinistri si effettuano durante la guida e più bassa sarà la classe di merito riportata. In questo caso si utilizza il processo del “bonus-malus”: il neo assicurato partirà dalla classe numero 14 e se per un anno non provocherà incidenti salirà di classe, mentre per ogni incidente provocato scenderà di 2 classi.

Oltre che la classe di merito, ad influire sul prezzo della polizza troviamo l'età del conducente, ma anche gli anni di anzianità di patente. Ovviamente un neopatentato o un guidatore giovano e poco esperto dovrà pagare un premio più alto rispetto alla media.

Area geografica

Un altro dato che incide sul costo dell’assicurazione è l’area geografica dove risiede l’assicurato. In Italia ci sono regioni e addirittura città, dove le statistiche affermano che esistono maggiori rischi di sinistri (ma anche di furti, danneggiamenti e danni atmosferici). Di conseguenza, se si risiede in una città, invece che in un’altra, assicurare il proprio veicolo può decisamente essere più costoso, anche se poi effettivamente il sinistro avviene in un altro posto.

Come fare per risparmiare sulla polizza RC Auto

Considerando che i prezzi dell’RC auto sono sempre più alti, può risultare molto utile conoscere alcuni trucchi per risparmiare sul prezzo dell’assicurazione. Il metodo migliore per risparmiare sulla polizza assicurativa è utilizzare uno dei tanti siti di comparazione prezzi che permettono di analizzare contemporaneamente costi e benefici di numerose compagnie. Spesso e volentieri, le polizze on-line sono decisamente più economiche di quelle “normale”, ma bisogna comunque fare attenzione ai servizi offerti dalle prime e soprattutto dal livello di assistenza garantito.