Il rally diventa elettrico: in pista il nuovo Mokka GSE

Con l’apertura della quinta stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”, Opel conferma il suo ruolo da apripista nel mondo dei rally elettrici. Ma ora guarda oltre: la casa di Rüsselsheim ha tolto i veli al Mokka GSE Rally, prototipo ad alte prestazioni che offre uno sguardo concreto sul futuro delle competizioni a zero emissioni.

280 cavalli e grinta da vendere

Con 207 kW (pari a 280 CV) e 345 Nm di coppia, il Mokka GSE Rally è molto più di un esperimento: è una macchina da corsa vera, capace di prestazioni paragonabili a quelle di una Rally4. Trazione garantita da un differenziale autobloccante, trasmissione racing, componenti rinforzati e sospensioni Bilstein pensate per l’off-road competitivo. Tutto senza l’aiuto di ABS, ESP o altri assistenti elettronici: qui guida solo il pilota. Look aggressivo e dettagli che parlano il linguaggio del motorsport: livrea “OMG! GSE”, cerchi e pinze freno in giallo, presa d’aria sul tetto e il cofano firmato in bianco e giallo. Il Mokka GSE Rally non passa inosservato, nemmeno da fermo.

Tecnologia da pista, sicurezza da gara

La batteria è la stessa da 54 kWh della versione stradale, ma ottimizzata per la pista. E come per la Corsa Rally Electric, la sicurezza è al centro del progetto: roll-bar FIA, sedili da rally con cinture a sei punti, protezioni per il pacco batterie e un sistema antincendio specifico per veicoli elettrici. In caso di incidente, il sistema ad alta tensione si spegne automaticamente in pochi decimi di secondo.

Obiettivo 2026: la nuova categoria FIA eRally5

Il Mokka GSE Rally è il primo prototipo sviluppato secondo i futuri regolamenti FIA eRally5. L’obiettivo? Renderlo disponibile per i team clienti in tutto il mondo a partire dalla stagione 2026. Dal 2021, con l’ADAC Opel Electric Rally Cup, Opel ha dimostrato che il rally elettrico non solo funziona, ma entusiasma. Più di 60 piloti da 13 nazioni hanno corso con la Corsa elettrica in oltre 30 gare in sei paesi. Ora tocca al Mokka GSE Rally raccogliere il testimone e portare la sfida a un nuovo livello.

Appuntamento nei Paesi Bassi

Il prototipo farà il suo debutto davanti al pubblico il 23 e 24 maggio, in occasione