Renault Austral full hybrid: è tempo di restyling per il SUV ibrido francese

Con l’aggiornamento 2025, la Renault Austral entra in una fase di piena maturità. Il SUV compatto francese non cambia radicalmente impostazione, ma lavora di fino su ciò che già funzionava, migliorando comfort, dotazioni e soprattutto l’efficienza del sistema full hybrid E-Tech da 200 CV. Una motorizzazione che rappresenta il cuore della gamma e che, come dimostrano i dati di utilizzo reale, riesce a coniugare prestazioni brillanti, grande silenziosità e consumi sorprendentemente contenuti anche su percorrenze medio-lunghe. La Austral 2025 si propone così come un’auto trasversale, adatta all’uso quotidiano ma anche ai lunghi viaggi, senza l’ansia da ricarica tipica delle elettriche.

Design ed esterni

Il restyling 2025 interviene in modo misurato sul design della celebre suv francese, mantenendo un’impostazione moderna e muscolosa ma affinando alcuni dettagli. Le proporzioni restano quelle di un SUV "compatto" ben piantato a terra, con una linea tonica, linee spigolose e superfici tese. Nuova la tecnologia e il design dei gruppi ottici anteriori e posteriori, vero fulcro dell'aggiornamento estetico. Sono led di serie per tutti gli allestimenti, ma si possono selezionare anche quelli a matrice adattivi. Con essi, il frontale guadagna in aggressività e risulta così più fresco e moderno. Anche le luci diurne a led anteriori si sviluppano verticalmente, formando quasi una freccia, mentre il motivo a losanga della griglia la fa apparire tridimensionale. Nel retro, i gruppi ottici sono anch'essi a led, dalla forma più raccolta rispetto al passato, anche in questo caso con più linee spigolose e seghettate, abbandonando il gruppo ottico a tutta larghezza della prima generazione. Gli allestimenti più ricchi, come l’esprit Alpine da noi provata, enfatizzano il carattere sportivo con cerchi dedicati fino a 20", dettagli scuri e finiture specifiche, senza mai risultare eccessivi. L’impressione generale è quella di un’auto solida e ben costruita, capace di trasmettere una sensazione di qualità già al primo sguardo. Su strada attira gli sguardi, soprattutto con l'allestimento esprit Alpine e duplice tonalità.

Interni, spazio e tecnologia

A bordo della Renault Austral 2025 si respira un’atmosfera moderna e curata, sebbene non si registrino significativi aggiornamenti rispetto al passato. La plancia è sempre dominata dal doppio schermo OpenR, con strumentazione digitale orizzontale da 12,3" e display centrale verticale da 12", ampi e ben leggibili, che ospitano un sistema multimediale fluido e intuitivo che, come da tradizione, si serve dei servizi Google per il funzionamento, come ad esempio la navigazione integrata con Google Maps. Non manca la connettivitò wireless con tutti i dispositivi. L’ergonomia del posto guida è uno dei punti forti: sedile, volante e comandi sono facilmente regolabili e consentono di trovare rapidamente una posizione confortevole, anche nei viaggi più lunghi. Non manca neanche una convincente qualità costruttiva, con inserti scamosciati, textures ben realizzate e assemblaggi solidi, oltre a molte plastiche morbide.

Lo spazio a bordo è adeguato per quattro adulti, con una seconda fila ben sfruttabile e una buona abitabilità anche per chi siede dietro. Non mancano vani porta oggetti, bocchette dell'aria e prese USB dedicate. Il bagagliaio offre una capacità più che sufficiente per la categoria, da poco meno di 500 litri, risultando pratico e ben accessibile grazie alla soglia di carico regolare e, sugli allestimenti superiori, al portellone elettrico. Da 10 e lode anche il tetto panoramico Solarbay, capace di oscurarsi al tocco, completamente o secondo sezioni trasversali. Nel complesso, la Austral si conferma un SUV ben pensato per la famiglia e per chi macina tanti chilometri.

Prova su strada

Su strada, la Renault Austral full hybrid 2025 mette in evidenza tutto il lavoro svolto sul sistema E-Tech. Il 1.2 turbo benzina a tre cilindri lavora in sinergia con i due motori elettrici in modo estremamente fluido, rendendo quasi impercettibili le transizioni tra trazione elettrica e termica. Risulta sensibilmente migliorata la sonorità di tutto il sistema, vero cruccio della prima generazione: il cambio multimodale è ora più liscio in tutti i contesti, apparendo solo leggermente ruvido solo alla prima accensione, specialmente a freddo. In città e nei percorsi extraurbani a velocità costante, l’auto viaggia spesso in modalità elettrica, con un beneficio immediato in termini di silenziosità e comfort. In città si apprezza lo sprint immediato del sistema elettrico, che riduce i rumori a bordo e rende più agile e scattante la guida.

Le prestazioni sono più che adeguate: i 200 CV complessivi garantiscono riprese pronte e una buona riserva di potenza anche nei sorpassi autostradali. L’assetto privilegia il comfort, ma la presenza delle quattro ruote sterzanti rende la Austral sorprendentemente agile nei tratti più guidati e nelle manovre a bassa velocità: un accessorio irrinunciabile che cambia concretamente l'esperienza a bordo. Lo sterzo è preciso e piacevole da utilizzare, specialmente per la categoria, mentre il risulta rollio contenuto e adeguato per la stazza. La sensazione generale è quella di un’auto facile e rilassante da guidare, anche per molte ore consecutive, sebbene i cerchi da 20" e la taratura leggermente più rigida dell'assetto l'abbiano resa leggermente più nervosa sulle buche più secche e sull'asfalto irregolare, guadagnando però in termini di stabilità in curva e precisione in inserimento.

Consumi

Uno degli aspetti più interessanti della Renault Austral full hybrid 2025 è l’efficienza reale. Nei percorsi misti urbano ed extraurbano è possibile mantenere consumi molto contenuti, con valori che si attestano attorno ai 4,1 litri per 100 km, equivalenti a oltre 24 km con un litro di benzina (ma con un piede estremamente gentile e morbido). In un contesto più realistico, è facile rimanere intorno ai 16-17 km al litro. In autostrada i consumi salgono, ma restano in linea con quelli dei migliori SUV full hybrid del segmento, nell'ordine dei 13,5 km al litro.

Il grande serbatoio da 55 litri consente autonomie notevoli, che nella guida reale possono superare tranquillamente i 900 km (specialmente su percorsi misti ed extraurbani) e arrivare, in condizioni favorevoli, anche oltre i 1.200 km. Un risultato che rende la Austral particolarmente adatta ai lunghi viaggi, riducendo al minimo le soste per il rifornimento e confermando la bontà della tecnologia full hybrid Renault.

Prezzi e considerazioni finali

La Renault Austral full hybrid 2025 parte da un listino di 35.700 euro per le versioni benzina mild-hybrid, mentre l'ibrido full è disponibile a partire da 38.700 euro, in allestimento Evolution, già sufficientemente accessoriato. Per una versione però full-optional come quella da noi provata, in allestimento esprit Alpine, è necessario arrivare a circa 43.200 euro, esclusi accessori aggiuntivi e vernici particolari, come quella del nostro esemplare.

Nel complesso, la Austral 2025 si conferma una delle proposte più equilibrate nel panorama dei SUV full hybrid, oltre a vantare un prezzo accessibile considerando categoria e dotazioni.

Non è l’auto più sportiva né la più appariscente, ma riesce a distinguersi per un design estremamente carismatico, consumi ottimi, comfort elevato e una notevole facilità d’uso quotidiana. Una scelta razionale, ma tutt’altro che scontata, per chi cerca un SUV moderno e completo senza rinunciare al "piacere di guida".