Renault e Software République al VivaTech con una concept car

Per il secondo anno consecutivo, Software République sarà una delle voci che con forza presenzierà al VivaTech, a Parigi. Quest’anno verrà tolto il velo a una concept car che rappresenta la massima espressione di tecnica e tecnologia, oltre a essere figlia di molteplici realtà molto competenti. Sono ben 12 le aziende partner: i membri fondatori Dassault Systèmes, Orange, Gruppo Renault, STMicroelectronics e Thales a cui si sommano Arkamys, Compredict, Epicnpoc, Eyelights, JCDecaux, Kardome e Stern Tech.

La h1st vision

Questa vettura nasce con l'idea di dare una taglio forte e innovativo sulla mobilità del domani, che - a sua volta - dovrà essere più sicura e più smart. Questi principi sono comuni e condivisi. Software République ha sviluppato la concept car H1st vision (Human first vision) composta da oltre 20 innovazioni per esperienze del tutto inedite e che lasceranno a bocca aperte tutti gli spettatori che potranno incontrarla e ammirarla. Le sue soluzioni funzionali e concrete, si ispirano all’idea “take care of me, take care of you, take care of us”, potranno rivolgersi sia agli utenti dell’auto che a quelli della strada.

La H1st vision non è soltanto una concept car, è un’esperienza da vivere e assaporare nel mondo reale, oltre che in quello virtuale. Venti esperti, provenienti dalle 12 aziende partecipanti al progetto, illustreranno il frutto di una collaborazione orizzontale tramite questa prima concept car unica.

Software République e Renault

Software République si definisce come un ecosistema di open innovation dedicato alla mobilità smart, sicura e sostenibile. È stata creata ad Aprile 2021 da sei membri fondatori: Atos, Dassault Systèmes, Orange, Gruppo Renault, STMicroelectronics e Thales. Software République realizza collettivamente business incentrati sulla mobilità del futuro grazie al suo esclusivo modello di collaborazione orizzontale. Questo ecosistema si distingue per l’approccio innovativo che unisce aziende già consolidate con start-up provenienti da diversi settori per portare sul mercato prodotti e servizi che rispondono alle nuove sfide dei veicoli connessi, delle smart city e dell’energia.