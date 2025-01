Renault Twingo E-Tech, svelati gli interni della futura citycar elettrica

Il mondo dell'auto è in continua evoluzione e la transizione verso la mobilità elettrica sta rivoluzionando il settore. In questo scenario, le Case automobilistiche si confrontano con la sfida di coniugare innovazione tecnologica e rispetto dell'ambiente, senza dimenticare il loro patrimonio storico. Un esempio emblematico di questa sfida è rappresentato dalla nuova Renault Twingo E-Tech, un modello che reinterpreta in chiave moderna l'iconica citycar francese, portandola nel futuro della mobilità elettrica. La vettura ha dato un assaggio di sé durante il Bruxelles Motor Show, evento durante il quale è stata premiata “Auto dell’Anno 2025” la “sorella” Renault 5.

Un'icona reinterpretata: il design

Presentata come prototipo al Salone di Parigi 2024, la Renault Twingo E-Tech si ispira fortemente alla prima generazione della Twingo, nata nel 1992. Questo omaggio al passato si traduce in un design che richiama le linee tondeggianti e l'aspetto giocoso dell'originale, ma con un tocco di modernità in più, come richiede il mercato. Le dimensioni compatte (375 cm di lunghezza, 173 cm di larghezza e 147 cm di altezza) la rendono perfetta per la città, mentre il passo di 249 cm garantisce un abitacolo spazioso.

L'interno della nuova Twingo E-Tech è un mix di minimalismo e praticità. Il tetto panoramico inonda l'abitacolo di luce naturale, creando un ambiente arioso e luminoso. La plancia, dalle linee pulite e moderne, presenta un grande display touch da 10,1 pollici al centro, dedicato al sistema multimediale. La strumentazione digitale è affidata a un pannello da 7 pollici, posizionato dietro al volante.

I dettagli stilistici non mancano: i tre rotori circolari per il controllo del climatizzatore, il pulsante rosso delle luci di emergenza e il tasto di avviamento sul lato sinistro della plancia sono tutti elementi che richiamano la prima Twingo. Un tocco di colore è dato dai sedili, realizzati in tessuti ecosostenibili con motivi ispirati alla prima generazione della citycar. I colori vivaci delle sedute si abbinano alla tinta della carrozzeria, ripresa anche sui pannelli interni delle porte anteriori e sulla plancia lato passeggero.

Spazio e praticità: l'eredità della Twingo

La nuova Renault Twingo E-Tech eredita dalla sua antenata la grande attenzione alla praticità e alla massimizzazione dello spazio interno. I sedili posteriori sono completamente ripiegabili, consentendo di ampliare il vano bagagli e adattarlo alle diverse esigenze. Numerosi vani portaoggetti sono strategicamente posizionati nell'abitacolo, offrendo soluzioni intelligenti per riporre gli oggetti di uso quotidiano.

Tra le idee più originali troviamo il poggiatesta anteriore con un'area magnetizzata, che permette al passeggero posteriore di attaccare il proprio smartphone. Un'altra scelta pratica è la cinghia elastica che funge da tasca per tenere la bottiglia d'acqua a portata di mano. Questi dettagli, apparentemente piccoli, dimostrano la grande attenzione che Renault ha dedicato alla progettazione di un abitacolo funzionale e confortevole.

Tecnologia e connettività: verso il futuro

La nuova Renault Twingo E-Tech non è solo un omaggio al passato, ma anche un'auto proiettata verso il futuro. Il sistema multimediale, gestito dal grande display touch da 10,1 pollici, offre un'ampia gamma di funzioni e servizi connessi. La strumentazione digitale da 7 pollici fornisce al guidatore tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e intuitivo.

La piattaforma AmpR Small, condivisa con la Renault 5 e la Renault 4, garantisce un'esperienza di guida elettrica efficiente e performante. Le specifiche tecniche non sono state ancora ufficializzate, ma si presume che la nuova Twingo E-Tech offra un'autonomia adeguata alle esigenze urbane e tempi di ricarica rapidi.

Prezzo e disponibilità della futura Renault Twingo E-Tech

La Renault Twingo E-Tech rappresenta un esempio di come le case automobilistiche possano affrontare la sfida della transizione elettrica, reinterpretando i modelli iconici del passato in chiave moderna e sostenibile. La nuova Twingo E-Tech non è solo un'auto elettrica, ma un concentrato di stile, praticità e tecnologia, un'icona pronta a conquistare una nuova generazione di automobilisti.

La versione di serie della Renault Twingo E-Tech è attesa sul mercato nel 2026,

con unUn prezzo competitivo che la renderà accessibile a un pubblico ampio, contribuendo a diffondere la mobilità elettrica in un segmento di mercato fondamentale.