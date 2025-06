Ascolta ora 00:00 00:00

RS, due lettere che fanno la differenza. Che sono sinonimo di performance, grinta, sportività anche per Skoda Elroq RS, il modello di serie Škoda con l’accelerazione più veloce di sempre, da 0 a 100 km in 5.4 secondi.

Una storia breve ma già di successo per Elroq che ha già conquistato il mercato nei suoi ordini sei mesi con 70.000 ordini dal lancio alla fine di maggio, mentre ad aprile è stato il BEV più venduto in Europa. A dargli un altro booster adesso sarà proprio Elroq RS, la versione più sportiva del SUV compatto elettrico di Škoda che nel test drive dall’aereoporto di Praga verso gli splendidi paesaggi di foreste e laghi che appaiono magicamente nel nord della Repubblida Ceca, si fa notare, non soltanto nel colore energetico Mamba Green, per il frontale caratterizzato dalla Teck Deck nero lucida, dalla Crystal Face che forma una griglia luminosa verticale, per i paraurti anteriore e posteriori più motorsport, ma anche per i cerchi in lega Aero da 21 pollici e per la nuova firma luminosa Light Band, che unisce i fari anteriori a LED.

All’interno di questo suv compatto del segmento C (dimensioni 449 cm di lunghezza, 188 cm di larghezza e 163 cm di altezza) c’è una lounge votata alla sportività elegante, nera con i dettagli lime, per accompagnare in un viaggio che, secondo il marchio, può proseguire con un'autonomia che supera i 540 chilometri, all’insegna della comodità e della performance. Due i motori elettrici sull'asse anteriore e sull'asse posteriore che sviluppano una potenza totale di 250 kW e supportano la trazione integrale, consentendo sempre una guida fluida e particolarmente briosa, con batteria che si ricarica dal 10 all'80% in circa 26 minuti nelle stazioni di ricarica rapida mentre in quelle a corrente alternata a 11 kW va dallo 0 al 100% in otto ore.

Ed è stato per verificare le doti di sportività di Elroq che abbiamo completato il test drive all’Aurel Polygon, il centro di sviluppo e innovazione Škoda per la sperimentazione approfondita di tecnologie, veicoli e loro componenti, a 30 minuti di auto di distanza tra i boschi, da Mladá Boleslav, dove viene prodotto proprio Elroq. Alle prove cronometriche questa RS scatta da 0 a 100 km in 5.4 secondi con un consumo in ciclo WLTP di 16,2/17,2 kWh/100 km.

Ed è stata anche l’occasione per provare da passeggero in pista la Enyaq RS Race, un concept elettrico che è un vero missile viaggiante e che unisce le prestazioni di un’auto da corsa con la trazione elettrica assecondando l’inclinazione di Skoda per il motorsport. Il prezzo di Skoda Elroq RS parte da 51100 euro, è già ordinabile ma nelle concessionarie arriverà dopo l'estate.