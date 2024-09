Salone dell'Auto di Torino 2024: 41 marchi presenti e tante novità

Ascolta ora 00:00 00:00

La passione per i motori torna a vibrare con forza a Torino, una città che per tradizione è legata a doppio filo alle automobili. Dal 13 al 15 settembre, nelle strade e nelle piazze principali del capoluogo piemontese, si terrà il Salone dell'Auto che per la gioia degli appassionati sarà completamente gratuito. Il centro storico della splendida città sabauda verrà animato dalle nuove proposte del settore automotive, seguendo un itinerario ideale che dalla stazione Porta Nuova passa da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a piazza Vittorio Veneto.

Chi sarà presente al Salone dell'Auto di Torino 2024

Sono ben 41 i marchi automobilistici presenti alla kermesse itinerante che, oltre all'esposizione di anteprime e novità, vedrà all'attivo anche tanti eventi collaterali, dall’esposizione di auto d’epoca e prototipi fino alle sfilate per le vie di Torino. Oltre alle auto di tutti i giorni, si potranno ammirare affascinanti supercar e ad alcune concept reallizate dai più grandi designer, oltre a padiglioni dove le aziende della filiera dell'auto mostreranno le ultime tecnologie del settore.

Fra i tanti nomi storici e le nuove leve provenienti da Oriente, spiccano i marchi: Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Byd, Citroën, Dacia, Dallara, Dongfeng, Dr, Ds, Evo, Ferrari, Fiat, Gfg Style, Honda, Ich-X, Italdesign, Jaecoo, Jeep, Lancia, Lotus, Mazda, McLaren, Mg Motors, Microlino, Mole Urbana, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Pininfarina, Polestar, Porsche, Renault, Sportequipe, Suzuki, Tecnocad, Tesla, Tiger, Voyah, Xev.

Fra le altre cose, ci sarà la possibilità di fare test-drive garantiti da brand come BYD, Nissan, Omoda, Tesla e XEV in piazza Carlo Felice e da Nissan e Polestar in piazza Castello, dove troveranno posto (oltre che in via Roma, piazza San Carlo, piazzetta Reale e Giardini Reali) anche capolavori del design.

Le collezioni speciali e le parate

Al Salone dell'Auto di Torino sarà possibile vedere anche delle collezioni speciali. Una di queste è quella di ASI Bertone che sfoggia dei pezzi da novanta del calibro della Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, Lancia Kayak e Alfa Romeo Bella. Anche Italdesign non sta a guadare e porta in strada la "one-off" ZeroUno e la Parcour, senza contare le particolari Volkswagen UP beach, Fiat Panda Strip e Nissan GTR 50. Un altro nome del gotha dello stile italiano è Pininfarina, il quale mostra a Torino una Battista Hyper GT, una Pininfarina Sergio e la mitica Ferrari Testarossa, che ha appena compiuto quarant'anni.

Per quanto riguarda le parate, stavolta ci sarà da scommetere che coloro che amano il motorsport avranno un tuffo al cuore osservando le varie parate che vedranno Formula 1 storiche ed icone di altre discipline alle prese con il circuito cittadino allestito per questa kermesse. Non termina qui, perché dalle 10.00 di venerdì 13, le lancette del tempo torneranno indietro con le carrozze trainate da cavalli seguite dalle vetture dei primi del Novecento. Dulcis in fundo, ci sarà un tributo al pilota Miki Biasion e alla Lancia Delta, che invaderà la sua città di origine con 100 esemplari rigorosamente "Integrali".

Alcune agevolazioni

Sul sito del Salone dell’Auto di Torino si può scaricare il Free Pass Salone, un ticket elettronico e gratuito che consente di accedere a convenzioni con i musei, gli esercizi commerciali e alcuni ristoranti prescelti, oltre a contenere uno speciale codice a disposizione di chi sceglie di

arrivare nel capolugo piemontese in treno con il Frecciarossa. Basta inserirlo al momento della prenotazione del biglietto per usufruire di(fino a esaurimento disponibilità).