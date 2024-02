Segmenti auto: cosa sono e quando è utile conoscerli

I segmenti automobilistici sono delle categorie che vanno a suddividere le vetture in sotto insiemi, spesso legati alle dimensioni esterne e alla fisionomia. Sono utili specialmente per catalogare i modelli, per fare comparazioni e confronti fra diverse proposte del mercato. Andiamo quindi a vedere quali sono e che caratteristiche presentano.

Segmento A

Si tratta della categoria di vetture più compatte in commercio, solitamente con dimensioni nell’ordine dei quattro metri di lunghezza, o meno. Ricadono sia vetture a due che a quattro posti ma, quasi generalmente, propongono carrozzerie a due porte. Esistono però pochi modelli che, a differenza della grande maggioranza del segmento, riescono a far conciliare un discreto spazio a bordo, quattro porte e quattro posti omologati. All’interno di questo segmento ricadono vetture come Fiat 500, Smart, Renault Twingo, Dacia Spring e molte altre.

Segmento B

Si tratta di uno dei segmenti più importanti per il nostro mercato. Considera vetture dalle dimensioni comprese tra i 4,05 metri e 4,20 metri. Specialmente citycar o suv compatti, dai listini relativamente contenuti e ormai tantissime varianti di alimentazione disponibili. Anche su questo settore la tecnologia dei modelli più blasonati è arrivata a cascata, offrendo quasi sempre gli stessi accessori disponibili per alcuni livelli superiori. Molti costruttori – sia Premium che generalisti come Ford, Mercedes, Audi, BMW e altri – stanno però abbandonando questo segmento, ritenuto poco redditizio ed eccessivamente costoso da implementare. Si annoverano alcuni modelli come Renault Clio, Volkswagen Polo, Toyota Yaris e Yaris Cross, Ford Puma e altre.

Segmento C

A seguito del precedente, è il secondo segmento più gettonato nel nostro paese, nonché il principale se guardiamo alle vendite complessive in Europa. Include vetture berline due volumi, tre volumi e anche suv/crossover con dimensioni comprese tra 4,25 e 4,45 metri. Si tratta del segmento in maggior espansione negli ultimi anni, trovando il giusto compromesso tra spazio interno, prezzo, dimensioni esterne e tecnologie disponibili. Per molti marchi generalisti rappresenta il segmento di massima espansione, con le vetture più alte in gamma, come Fiat, Suzuki e altri. In questo segmento si possono segnalare alcuni modelli come Dacia Duster, Volkswagen Golf o T-Roc, Renault Captur, Peugeot 308, Fiat Tipo, Mercedes Classe A, Audi A3, e altri.

Segmento D

Fino a qualche anno fa, con i listini più contenuti, rappresentava il primo segmento in Europa per numero di vendite. Con l’aumento dei prezzi, però, ha subito una contrazione, sebbene in quest’area regnino incontrastati i SUV. Con dimensioni comprese tra 4,50 e 4,80 metri circa, si concentra quasi l’intera totalità di crossover endotermici, ibridi o elettrici. Sarebbe doveroso effettuare una seconda suddivisione del segmento, con le vetture che occupano la prima metà del range di dimensioni e quelle che occupano la seconda. Il livello tecnologico è quasi massimo e la marginalità ottenuta dai produttori, lo rende particolarmente redditizio, considerando anche i numeri importanti raggiunti da questi modelli. Si segnalano alcune proposte come Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Alfa Romeo Stelvio, BMW Serie 3, Audi A4 e molti altri.

Segmento E

Si tratta del segmento con le vetture dalle dimensioni massime in commercio, andando ben oltre i 4,80 metri fino ad oltranza. Ricadono in questa area tutti quei modelli che possono rappresentare l’ideale auto da rappresentanza, con berline, station wagon e suv di generose dimensioni. Ricadono in questo segmento anche i veicoli solitamente più potenti e al vertice della gamma dei rispettivi marchi. Alcuni possono anche raggiungere potenze superiori ai 600 CV. Alcuni modelli di questo segmento sono Audi A6, BMW Serie 5 e Serie 7, Mercedes Classe E, ma anche Audi Q8, Volvo XC90 e molte altre.