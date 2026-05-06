Silence S02, la sfida elettrica passa dall’Italia: batteria trolley e prezzi sempre più vicini ai termici

Lo abbiamo provato in pista, in un contesto ideale per capire davvero il comportamento del nuovo Silence S02, lo scooter elettrico con cui il marchio spagnolo vuole rafforzare la propria presenza nel mercato italiano. Tra curve strette, cambi di direzione e accelerazioni continue, il modello ha mostrato una personalità concreta: agile, intuitivo e progettato per rispondere alle esigenze della mobilità urbana quotidiana. Il cuore del progetto resta la batteria estraibile da 5,6 kWh, trasportabile come un trolley grazie a ruote integrate e maniglia telescopica. Una soluzione che prova a risolvere uno dei principali ostacoli dell’elettrico urbano: la ricarica. La batteria può infatti essere collegata a una normale presa domestica, senza dipendere necessariamente da una colonnina dedicata.

L’Italia diventa un mercato chiave per Silence

L’ingresso diretto di Silence nel nostro Paese rappresenta un passaggio strategico per il costruttore spagnolo. «Silence in Italia è stato un arrivo molto importante per l’azienda. Abbiamo cominciato fondamentalmente nel 2025, costituendo la nostra National Sales Company», ha spiegato Matteo Stillitano, Country Manager di Silence Italia. Fino a quel momento il marchio aveva operato attraverso distributori locali, ma il peso del mercato italiano delle due ruote ha convinto l’azienda a presidiare direttamente il territorio. «È stato deciso di entrare direttamente all’interno di alcuni mercati ritenuti potenziali, come l’Italia e la Francia», ha aggiunto Stillitano, sottolineando come la presenza diretta sia considerata fondamentale «per lo sviluppo del prodotto e per l’attenzione verso i clienti». Secondo i dati di Confindustria Ancma, il mercato italiano delle due ruote resta uno dei più rilevanti d’Europa, con oltre 345 mila immatricolazioni registrate nel 2025 tra scooter, moto e ciclomotori.

Prezzi più vicini ai termici

La strategia commerciale di Silence punta anche su un posizionamento competitivo. Il nuovo S02 L3e, equivalente a un 125 cc, parte da 3.790 euro, mentre la versione L1e da 45 km/h è proposta da 3.280 euro. Con Ecobonus e rottamazione, i prezzi possono ridursi ulteriormente. «Con un prezzo a partire da 3.790 euro per una categoria L3, siamo ormai vicini a quello che è il mercato dei veicoli termici», ha sottolineato Stillitano. Un aspetto centrale in una fase in cui l’elettrico deve ancora convincere molti utenti tradizionali. Dal punto di vista tecnico, il modello attuale monta un motore da 4 kW, raggiunge gli 85 km/h e dichiara fino a 138 km di autonomia nella versione L3e. Ma il progetto è destinato a evolversi rapidamente. «A brevissimo arriveranno le versioni con Abs e anche il prodotto da 6 kW», ha spiegato il manager. Una novità importante, considerando che la normativa italiana consente ai modelli elettrici da almeno 6 kW di accedere anche alle tangenziali e alle principali arterie extraurbane.

In pista convince per equilibrio e agilità

Tra i cordoli del Vittoria Park, il Silence S02 ha mostrato una guida equilibrata e intuitiva. L’accelerazione è pronta, la coppia arriva immediatamente e il motore elettrico garantisce una risposta fluida, soprattutto nelle ripartenze e nei cambi di ritmo. Non punta sull’aggressività, ma sulla facilità di utilizzo. Le ruote alte da 16 pollici migliorano stabilità e precisione nei cambi di direzione, mentre il peso ben distribuito rende lo scooter agile anche nelle manovre più strette. Il manubrio largo aiuta il controllo e la posizione di guida resta comoda anche dopo diversi giri consecutivi. «È un prodotto assolutamente versatile», ha dichiarato Stillitano. «Rispecchia veramente oggi quello che è un qualsiasi mercato termico». Ed è proprio qui che Silence prova a giocarsi la partita: non proporre un prodotto “alternativo”, ma uno scooter elettrico capace di confrontarsi direttamente con i modelli tradizionali sul terreno più difficile, quello della praticità quotidiana.

Batteria trolley e praticità: la vera chiave del progetto

Più che sull’effetto novità, il Silence S02 punta sulla gestione concreta della mobilità urbana. La batteria removibile resta il vero elemento distintivo del progetto e, secondo il marchio, rappresenta la soluzione per superare molte delle difficoltà che ancora rallentano la diffusione dell’elettrico. «È una batteria da 5,6 kWh che supera qualsiasi necessità urbana giornaliera di un cliente», ha spiegato Stillitano. «Ormai le ricariche si fanno ogni due, tre, quattro giorni». Un approccio pragmatico che guarda soprattutto a chi utilizza lo scooter tutti i giorni per lavoro, commuting e spostamenti cittadini.