La sinergia tra Kia ed Enel X e la partita dell'elettrico

In quale ruolo stanno giocando la politica e le istituzioni nella partita della transizione verso l'elettrico e della rete infrastrutturale? Per Federico Caleno, responsabile Enel X Way Italia, sono ancora in panchina: " Bisogna lavorare sull'ecosistema. Avendo chiaro il punto di arrivo, è fondamentale assicurarsi che nessuno resti fuori dal processo di transizione e ciò vuol dire creare le condizioni per cui tutte le aziende che hanno sempre lavorato nella mobilità endotermica trovino vantaggi nell'elettrico. I ragazzi che hanno studiato per sviluppare i motori endotermici lavorino e studino per sviluppare i motori elettrici, lo stesso vale per il settore della componentistica, dei servizi e dei prodotti. Si sta facendo già qualcosa che lavori in questa ottica? No. Si può farla? Assolutamente sì ".

Dello stesso avviso, anche se con una punta in più di ottimismo, Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia: " Se pure nella Pubblica Amministrazione c'è una richiesta e una accelerazione sul fronte della mobilità elettrica, questo significa che il dado è tratto e qualunque tipo di istituzione non può ignorare questa spinta ".

La riflessione è avvenuta durante la presentazione - avvenuta l'8 febbraio scorso - della nuova sinergia tra Kia ed Enel X ed Enel X Way all'insegna dell'elettrificazione e della brand experience. L’Enel X Store romano di Corso di Francia 212 infatti vestirà i colori di Kia fino alla fine di giugno 2023 per ospitare il primo pop up store dove vivere un’esperienza a 360 gradi.

Contenuti digitali, vetture in test drive e tutto quello che c’è da sapere sul futuro di Kia e la sua trasformazione in sustainable mobility solutions provider saranno a disposizione dei clienti dello store. Quello di Roma è il primo spazio urbano nelle grandi città inaugurato dalla global business line innovativa di Enel che consente di conoscere le soluzioni di efficienza energetica di Enel X. Lo spazio affianca la stazione di ricarica per auto elettriche di Enel X Way, la nuova global business line dedicata alla mobilità elettrica, dove è possibile fare il pieno di energia in pochi minuti.

Il progetto rientra nella strategia di Kia Italia per riposizionare il brand trasformandolo in un vero e proprio sustainable mobility solutions provider. All’esterno dello store gestite da Enel X Way, la nuova global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ci sono 6 punti di ricarica HPC (High Power Charging) con una potenza fino a 350 kW.

“ L’obiettivo del nostro marchio è conquistare la leadership nel campo della mobilità elettrica e poter siglare un accordo per la realizzazione della Energy House insieme al Gruppo Enel, un motivo di orgoglio e soddisfazione – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti – Lo store non deve essere visto o vissuto come un normale autosalone, entrando nella Energy House di Roma, il potenziale cliente avrà l’opportunità di scoprire a fondo chi è Kia, quali sono le sue ambizioni e scoprire la visione del gruppo all’interno del panorama del futuro della mobilità ”.

Ma dove vuole arrivare Kia?

Entro la fine del 2027, Kia prevede di offrire una gamma completa di 14 modelli elettrici. A livello mondiale l’obiettivo è quello di raggiungere una quota del 6,6% del mercato globale dell’elettrico (esclusa la Cina), oltre a una quota del 25% delle vendite della gamma di modelli eco-friendly. Nell’ambito di un allargamento globale del mercato di veicoli elettrici previsto entro il 2026, Kia punta a raggiungere la quota di vendita di 500.000 veicoli elettrici annui e di 1 milione di modelli eco-friendly (esclusa la Cina) globalmente. In aggiunta a questi obiettivi, nell’ottica di sviluppo di un nuovo modello di business, Kia offrirà inediti servizi di mobilità basati sempre su veicoli elettrici, contribuendo così attivamente alla mitigazione dell’emergenza climatica globale e dell'inquinamento ambientale. Nell’ambito del mercato Purpose Built Vehicle (PBV) e per far fronte alla progressiva crescita globale di attività come la mobilità urbana, il car sharing e l’e-commerce, Kia si impegnerà a garantire invece un’offerta competitiva e all'avanguardia anche in questo settore. Il processo di profonda innovazione in atto coinvolge diversi ambiti per Kia, dalla brand identity alla corporate identity, dalla design identity alla user experience: l’obiettivo sarà sempre più quello di fare in modo che i clienti Kia percepiscano il brand, sperimentandone e vivendone l'evoluzione, avendo percezione diretta della leadership nella diffusione di mobility solutions sempre più innovative e legate alla mobilità elettrica.

Giuseppe Mazzara, marketing communication & CRM Director di Kia Italia, ha poi spiegato a ilGiornale.it la strategia di Kia per convincere gli scettici dell'elettrico. "Cerchiamo di fare una attività all'interno del nostro Kia brand store per sfatare alcuni falsi miti e per dare certezze sul mondo dell'elettrificato, venendo qui si capisce come si ricarica un'auto elettrica, quanto dura l'autonomia, quanto ci vuole per ricaricare, si possono provare le nostre auto. Il target più interessante per noi è quello aperto alle novità e stanco dello status quo tradizionale, quello che vuole qualcosa di diverso senza rinunciare a qualità e design, un target di persone che vogliono affermare la propria personalità e non hanno bisogno di status quo", ha dichiarato Mazzara.

Grande attenzione anche al mondo giovanile. "Ci puntiamo tanto e questo è il motivo del grosso investimento sul mondo e-games con leagle legend, il nostro brand store verrà trasformato in una gigantesca game house dove sarà possible giocare on site ma anche in streaming -ha affermato Mazzara - Questo è un target che guarda con occhio diverso al brand kia e che ha capito prima degli altri la trasformazione di Kia e apprezza il nuovo corso soprattutto del design ed è importante perché sarà il futuro utilizzatore delle soluzioni di mobilità del domani. Partiremo da Roma ma entro fine anno apriremo un altro brand store su Milano con un connotato diverso in cui sarà molto più presente il concetto di metaverso e faremo delle sperimentazioni molto importanti utilizzando le ultime tecnologie sia di virtual reality sia di realtà aumentata".