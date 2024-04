Smart Concept #5, tutte le anticipazioni sul futuro SUV elettrico premium

Smart continua la “rivoluzione” della propria gamma preparandosi ad allargare verso l’alto la propria offerta di modelli con la presentazione dell’inedita Smart Concept #5.

Smart Concept #5, il debutto a Pechino

Fra pochi giorni, esattamente il 25 aprile, verrà svelata in anteprima mondiale sotto i riflettori del Salone di Pechino 2024, la versione concept della Smart #5 che anticiperà il futuro modello di serie.

Nuova Top di gamma

La versione definitiva del terzo modello della rinnovata famiglia Smart arriverà nella seconda metà del 2024. Parliamo di un SUV elettrico di carattere premium che andrà a posizionarsi al vertice della gamma del costruttore, subito sopra i modelli denominati #1 e #3.

Mid-size SUV premium

Anche se non sono state diramate le misure ufficiali della vettura, smart definisce la Concept #5 come un “Mid-size SUV premium”, prevediamo quindi una lunghezza superiore ai 4,5 metri. La motorizzazione sarà 100% elettrica, mentre dal punto di vista del design è possibile farsi una chiara idea su come apparirà la vettura, grazie ad alcuni bozzetti ufficiali diramati dal Costruttore. Le forme futuristiche saranno muscolose e decise e strizzeranno l’occhio al mondo dell’out door e dell’off-road. Decisamente originale La struttura a incastro sul tetto che ingloba luci Led aggiuntive, mentre l’effetto scenico viene completato da fianchi larghi e da un lunotto verticale che infondono forza e dinamismo alla vista d’insieme.

La smart più spaziosa

La Concept #5 si presenta quindi come la smart più spaziosa e versatile mai costruita, ma la maggore abitabilità interna non limiterà l’agilità tipica delle vetture di questo marchio, grazie a sbalzi anteriori e posteriori sensibilmente ridotti che assicurano ingombri esterni contenuti.

Non mancheranno ovviamente le più sofisticate ed ultime tecnologie dedicate alla connettività e all’assistenza alla guida.