Smart EQ fortwo racingred, 250 esemplari unici

La piccola city car elettrica “regina” della città si veste di rosso. La rivoluzionaria vettura che ha riscritto le regole della mobilità urbana quasi 25 anni fa è stata, infatti, presentata in versione fortwo racingred. Si tratta di un’edizione limitata caratterizzata dall’esclusiva tinta opaca carmine red, oltre a numerose dotazioni come Exclusive e winter package, consolle carbon look e, su una parte degli esemplari, il caricatore di bordo da 22 kW per la ricarica rapida.

Smart fortwo racingred 2023, rosso eclusivo

Sviluppata su base Pulse, la limited edition dedicata agli appassionati porta avanti la lunga tradizione delle edizioni speciali del marchio. Realizzata in sole 250 unità, oltre alla livrea carmine red matt (colorazione inedita per smart), l’esclusiva due posti si distingue per equipaggiamenti decisamente ricercati: il pacchetto top di gamma Exclusive comprende gruppi ottici interamente a LED, tetto panoramico, interni in pelle nera con illuminazione ambientale, oltre a bundle telecamera con sensori di parcheggio e cerchi in lega da 16 pollici. Inoltre, troviamo anche consolle in finitura carbon look e winter package, che aggiunge i sedili riscaldati. 200 dei 250 esemplari disponibili, poi, sono dotati di caricatore di bordo AC da 22 kW, che permette di ricaricare la batteria in meno di 40 minuti (contro le 3 ore e mezza dei 4,6 kW). Un accumulatore agli ioni di litio da 17,6 kWh di capacità che garantisce fino a 135 chilometri di percorrenza massima: autonomia più che sufficiente per spostarsi all’interno della città. Il tutto con prestazioni di tutto rispetto, grazie all’elettromotore da 82 CV e 160 Nm erogati sulle ruote posteriori.

Prezzi e formule di noleggio

Per portarsi a casa la smart EQ fortwo racingred servono 30.195 euro per la versione con caricatore da 4,6 kW e 30.695 euro se si sceglie il modello da 22 kW. È anche possibile usufruire dell’offerta di noleggio realizzata su misura per la racingred: bastano 355 euro al mese per 36 canoni totali con anticipo zero, in caso di permuta di un veicolo ibrido o full electric. La formula comprende installazione della wallbox, assicurazione RCA, furto/incendio e kasko, oltre a tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa, assistenza stradale ed Ecobonus.