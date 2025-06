Le soste a tre stelle di Mercedes

Che cosa accomuna le 3 stelle Michelin di Heinz Beck, uno dei migliori chef del mondo, con le stelle delle supercar Mercedes-Benz? “La sostenibilità, il benessere dell’uomo condizionato al benessere del mondo, l’innovazione, l’eleganza, la tecnica che ricerco in ogni mio piatto esattamente come Mercedes la ricerca in ogni automobile. E poi la voglia di spingersi sempre oltre per creare cibo o automobili che regalino emozioni ma che siano anche funzionali”, spiega lo chef dall’alto della terrazza del suo ristorante La Pergola di Roma.

Un luogo scelto per siglare una partnership tra Mercedes-Benz Italia e l’associazione Le soste, da oltre quarant’anni ambasciatrice di un modo di fare cucina che rappresenta l’eccellenza del nostro Paese, a cui Heinz Beck appartiene. “Iniziamo un nuovo viaggio nella cultura enogastronomica italiana. Già da diversi anni, Mercedes-Benz Italia è impegnata nel tendere un filo diretto tra la cultura del gusto e quella del movimento, con l’obiettivo di offrire alla propria rete di partner sul territorio e ai proprio clienti esperienze uniche. Adesso siamo il primo marchio automotive a diventare partner de Le soste, alla scoperta delle realtà d’eccellenza gastronomica territoriale, aggiungendo un nuovo elemento ad un viaggio che trova la sua migliore espressione proprio attraverso piccole soste di grande valore”, spiega Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “È anche una nuova occasione per sottolineare il nostro impegno nel rafforzare la nostra partecipazione sociale e culturale, oltre che imprenditoriale, nel territorio in cui siamo presenti”.



Un nuovo percorso che vedrà il brand tedesco in qualità di partner dell’Associazione, anche con una presenza all’interno della guida dei migliori ristoranti italiani del nostro tempo e con la segnalazione in futuro sul navigatore delle auto Mercedes dei ristoranti che fanno parte dell’Associazione.

“Sono amico del brand da oltre 20 anni e non solo perché fanno macchine fantastiche e perfette che riconosci già dal rumore inconfondibile quando si chiude una portiera”, afferma Heinz Beck, un grande viaggiatore che ogni anno percorre in automobile almeno 50mila km. “Per me ciò che conta sono sicurezza e confort.

Ho provato di tutto, anche in pista, suv, cabrio, coupé e da due anni guido un’auto elettrica proprio per quella sostenibilità che per me è centrale anche nella mia cucina. Mi piace mettermi al volante perché durante il viaggio tutte le emozioni si trasformano da intangibili a tangibili”.