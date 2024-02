Spider e cabrio, le 10 migliori auto con tetto in tela da acquistare

Il lungo inverno sta scivolando pian piano via e nonostante ci troviamo ancora nel cuore di febbraio ci sentiamo già proiettati verso l’arrivo della primavera, ovvero la stagione ideale da passare al volante di una bella auto spider o cabrio.

Spider e cabrio, il ritorno della capote in tela

A partire dai primi anni duemila e per un periodo di oltre 15 anni, le Case automobilistiche internazionali hanno iniziato a proporre vetture scoperte dotate di tetto ripiegabile in metallo. Parliamo di una soluzione per certi versi molto pratica, perché consente di trasformare una vettura da coupé a cabrio in pochi secondi, ma anche decisamente costosa, pesante e ovviamente delicata. Negli ultimi anni invece stiamo osservando un’inversione di tendenza, i Costruttori stanno infatti tornando a proporre vetture convertibili dotate dell’intramontabile fascino della capote in tela, soluzione che in realtà non ha mai perso il suo appeal. Abbiamo quindi deciso di realizzare una lista delle dieci vetture spider e cabrio dotate di capote in tela che vi consigliamo di acquistare per godere al meglio della bella stagione.

Audi A5

L’Audi A5 cabrio, basata sulla piattaforma MLB Evo, garantisce la comodità di quattro comodi posti e l’eleganza di una cabrio filante e sportiva. Gli interni sono lussuosi, tecnologici e ben rifiniti, ma soprattutto la A5 cabrio può contare su una gamma di motorizzazioni completa e particolarmente articolata. L’offerta include motori diesel e benzina con potenze da 162 a 333 CV. Prezzi da 62.500 euro.

Bentley Continental GT convertible

Progettata, sviluppata e creata dagli artigiani Bentley in Gran Bretagna, la terza generazione della Continental GT convertible esalta temi e stilemi del nobile marchio britannico, grazie alla perfetta fusione di esclusività, opulenza e sportività. Questa incredibile cabriolet punta a infondere ai suoi ospiti l'esperienza sensoriale della guida a cielo aperto abbinata a prestazioni elevatissime, frutto del potente motore W12 da 6 litri gestito al cambio doppia frizione e otto rapporti della versione top di gamma. Questo propulsore produce una potenza di 635 cavalli e 900Nm di coppia, assicurando prestazioni esaltanti: 0-100 chilometri orari in 3,8 secondi e una velocità di punta di 333 Km/h. Prezzo da 260mila euro.

Bmw Z4

La BMW Z4 trae ispirazione dalle radici del marchio, prendendo spunto da modelli iconici come la Z1 del 1987 oppure la più recente Z3 del 1995. Da queste auto mantiene lo spirito da spider pura e divertente con capote in tela e trazione posteriore. L'attuale BMW Z4 è sul mercato dal 2020 e la gamma di motorizzazioni quattro e sei cilindri che offrono potenze fino a 340 CV, con questi ultimi garantiti nello specifico dalla sportivissima versione BMW Z4 M40i. I prezzi della Z4 partono da 55.900 euro.

Ferrari Roma Spider

La Roma Spider reinterpreta in chiave contemporanea lo stile italiano degli anni della Dolce Vita, vantando un’eleganza senza tempo e prestazioni da supercar. La vettura può infatti contare su un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria grazie anche all’uso di telaio in alluminio e al motore V8 da 620 CV. La Roma Spider sfoggia una morbida capote in tela che può essere personalizzata con numerosi colori e cuciture in contrasto, mentre i tempi di apertura del tetto sono di massimo 13,5 secondi. I prezzi della Ferrari Roma partono da 250mila euro.

Fiat 500e cabrio

Come la sorella con motore termico, anche la nuova Fiat 500e , dotata di motore 100% elettrico, risulta disponibile in una affascinante e comunque molto pratica versione cabrio con tetto in tela apribile elettricamente. Come la 500e chiusa, anche questa cabrio risulta disponibile negli step di potenza da 95 e 118 CV, abbinati rispettivamente a batterie da 23,65 e 42 kWh. Prezzi da 31.450 euro.

Mazda MX-5

Proprio quest’anno la Mazda MX-5, spider più venduta al mondo, compie 35 anni di onorata carriera. Per celebrare questo anniversario la Casa giapponese ha aggiornata l’estetica ella vettura con nuovi proiettori, inoltre ha anche adottato un inedito sistema di infotainment. Per i più sportivi segnaliamo la nuova modalità di guida “Track” e il differenziale a slittamento limitato asimmetrico offerto di serie sulla versione con motore 2.0 litri da 184 CV. Prezzo da 32.400 euro.

Mercedes CLE cabrio

Con il debutto della CLE Cabriolet, Mercedes porta avanti la sua lunga tradizione di auto convertibili quattro posti, capace di mescolare con sapienza sportività ed eleganza. Il tetto ella vettura si apre e si chiude in soli 20 secondi, inoltre non manca dispositivi come o l'Aircap l'Airscarf per migliorare il confort nella guida a cielo aperto. La gamma motorizzazioni propone unità diesel e benzina, con potenze da 197 a 381 CV, mentre più avanti arriveranno anche due potentissime versioni firmate AMG. Prezzi in Italia ancora non comunicati, mentre in Germania si parte da 66.402 euro.

Mini Cabrio

La Mini Cabrio sfrutta un tetto in tela che si apre in appena 18 secondi, fino ad una velcoità massima di 30 km/h. Una volta piegato, il tetto rimane visibile, donando un look retro e accattivante che strizza l'occhio alle vecchie roadster. I posti sono 4, ma i due posteriori sono più adatti a due bambini. I propulsori, tutti a benzina, vantano potenze da 136 a 231 CV. Prezzi da 33.250 euro.

Porsche 911 Cabriolet

La Porsche 911 è a dir poco un mito su quattro ruote capace di entrare nei sogni più reconditi di qualsiasi automobilista. Anche l’ottava generazione della 911 non poteva rinunciare alla versione Cabriolet con tetto in tela, capace di spostare tecnologia, sportività e tradizione. Il motore è sempre il poderoso sei cilindri boxer, disponibili nelle cilindrate sovralimentate da 3.0 o 3.8, abbinabili al cambio manuale o all’automatico a 8 rapporti. Prezzi da 142.060 euro.

Volkswagen T-Roc cabriolet

Tra le vetture scoperte che vi proponiamo troviamo anche una vettura a baricentro alto, ovvero la Volkswagen T-ROC cabrio, una scelta particolarmente azzeccata per chi ama i crossover, ma non vuole rinunciare alla guida con il vento tra i capelli. Queta speciale T-ROC risulta disponibile con due motorizzazioni a benzina, ovvero l’economo 1.0 TSI da 115 CV e il più prestazione 1.5 TSI da 150 CV. Prezzi da 38.100 euro.