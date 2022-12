Sunswift 7, l’auto elettrica a energia solare più veloce al mondo

Un nuovo record è stato battuto per quanto riguarda il titolo di veicolo elettrico a energia solare più veloce al mondo. L'auto da corsa Sunswift 7, realizzata da studenti dell'università di New South Wales a Sydney, si è aggiudicata il titolo percorrendo 1000 chilometri in meno di 12 ore con alla guida Chaz Mostert, due volte vincitore della Bathurst 1000, ossia la gara he prevede il completamento di un tracciato di 1000 chilometri sul circuito di Mount Panorama a Bathurst. Il pilota alla guida del veicolo Sunswift 7 ha effettuato 240 giri del circuito dell'Australian Automotive Research Centre in 11 ore, 53 minuti e 32 secondi, il tutto con una singola carica.

Il veicolo Sunswift 7 è l'evoluzione di un precedente modello, il Sunswift 5 Eve, che nel 2014 venne testato su un percorso di 500 chilometri. Ma il Sunswift 7 è un veicolo che ha qualcosa in più rispetto al Sunswift 5 Eve e il suo segreto è insito nella batteria, che è rafforzata da pannelli a energia solare, capace di produrre un'erogazione di 38kWh pesando circa 500 Kg, ossia un quarto di quanto pesa la batteria di un veicolo Tesla. Nonostante il peso nettamente inferiore, la batteria del Sunswift 7 è in grado di coprire una distanza tre volte più lunga rispetto a quelle dei veicoli prodotti dall'azienda di Elon Musk con una singola carica.