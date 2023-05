SUV sportivi: i modelli più veloci sotto i 50.000 euro

I SUV non sono soltanto la categoria di veicoli che va per la maggiore, quella di tendenza e che - quasi - tutti desiderano per le loro caratteristiche di comfort, praticità e versatilità. Negli anni sono diventati anche particolarmente sportivi, brillanti e cattivi, hanno svestito l'abito formale per indossare quello da teppisti della strada. Dunque, per chi adora la guida a ruote alte ma non vorrebbe rinunciare alle performance e all'adrenalina, il mercato offre degli interessanti Sport Utility Vehicle in grado di lasciare il segno sull'asfalto, anche senza spendere cifre astronomiche, oltre i 100.000 euro. Nella nostra lista, inseriamo quei SUV molto performanti che si possono portare a casa staccando un assegno compreso tra i 50.000 euro. Si parla sempre di una spesa notevole, ma queste sono le leggi del mercato.

Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Sport Plus

La Mercedes-Benz GLA 250 4Matic Sport Plus appartiene alla categoria sopra elencata, perché pur rientrando nel segmento dei SUV compatti (o crossover) ha un bel cuore pulsante sotto al cofano che le permette delle prestazioni ragguardevoli. Nella fattispecie si tratta di un propulsore benzina 2.0 litri, dotato di turbocompressore e con 224 CV a referto. Questo le consente di scattare da 0-100 km/h in appena 6,7 secondi, che per una Mercedes non griffata AMG, è un eccellente risultato. La velocità massima si ferma a 240 km/h. Lo stile e le dotazioni da vettura premium si vedono, così anche l'occhio viene appagato. La trazione è integrale 4Matic, che garantisce una stabilità eccellente in ogni condizione stradale.

Prezzo a partire da 48.497 euro.

Hyundai Kona N Performance

La divisione "N" di Hyundai è attiva da alcuni e ha permesso al brand coreano di togliersi molteplici soddisfazioni, tanto nelle competizioni sportive, quanto con le versioni da strada. La Kona N Performance è un SUV compatto che grazie alla follia innestata nei suoi circuti dai tecnici "N", sprigiona una dirompenza quasi senza rivali nella propria categoria. Questa vettura adotta un motore 2.0 litri turbo benzina T-GDI che tocca la soglia dei 280 CV, ciò equivale a dire che ha un'accelerazione da 0-100 km/h da 5,5 secondi. Anche in questo caso la velocità massima si spegne ai 240 km/h.

Prezzo a partire da 42.700 euro.

Skoda Kodiaq RS SUV

La Skoda Kodiaq è un SUV che si fa apprezzare per la sua grande abitabilità, per il notevole spazio che offre ai suoi occupanti, ma nella versione RS stupisce per la grinta immessa in strada. Il look è aggressivo, i richiami al mondo delle performance sono stordenti e alla prova del fuoco non delude. La trazione è integrale e sotto al cofano agisce un motore 2.0 turbo benzina TSI da 245 CV, che consentano al veicolo ceco di registrare uno scatto da 0-100 km/h in appena 6,5 secondi. La velocità massima è di 234 km/h.

Prezzo intorno ai 50.000 euro.

Mini Countryman John Cooper Works Essential

La Mini Countryman è un SUV compatto raffinato ed elegante, con uno stile personale e molto british. Nella sua versione più cattiva, la John Cooper Works, sfodera una sportività senza confini e stupisce sotto ogni punto di vista. Dinamica di guida coinvolgente, sound accattivante e prestazioni fuori dal normale. La piccola belva a ruote alte ha la trazione integrale permanente e un motore 2.0 litri turbo benzina da ben 306 CV. Le performance sono strabilianti: 0-100 km/h in 5,1 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h.

Prezzo a partire da 50.000 euro.

Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive

La Cupra Formentor è una vera icona dei tempi moderni, un modello che ha saputo lanciare a livello internazionale il nuovo Brand spagnolo, nato originariamente come costola di Seat. Oggi, la Formentor riscuote consensi a ogni latitudine e nella sua versione 2.0 TSI 4 Drive, con trazione integrale e rapido campio DSG, stupisce per le performance. Non è un caso che il SUV compatto grazie al suo motore turbo benzina da 310 CV riesca a toccare una velocità massima di 250 km/h e abbia uno scatto da ferma a 100 km/h in 4,9 secondi. Prestazioni di primissimo piano.