I SUV più venduti in Italia: 5 modelli da scegliere

Una categoria di automobili in grado di scatenare un interesse spasmodico. Tutti li desiderano, tutti li vogliono: sono i SUV. Gli Sport Utility Vehicle sono una tipologia che negli ultimi vent'anni si è affermata sulla scena mondiale con prepotenza, grazie alle proprie doti di versatilità e comfort. L'automobilista medio ha dirottato la propria attenzione verso questi mezzi che sono in grado di combinare peculiarità tipiche di una station wagon, di una berlina e di un fuoristrada. Le ruote rialzate e un posto di guida con ampia visibilità, spesso, sono il primo motivo che dirotta un cliente nella scelta verso questo tipo di esperienza al volante. Anche in Italia i SUV vanno per la maggiore, vediamo quelli che in questo primo scorcio di 2023 sono i più apprezzati, escludendo dal nostro elenco quelli che rientrano nella sfera dei crossover.

SUV Peugeot 3008

Il SUV francese, Peugeot 3008, ha personalità da vendere, esaltata da un frontale in cui spicca una mascherina a piccoli listelli di lunghezza variabile che ingloba i fari. Tutta la silhouette è molto orginale e anche il posteriore è caratteristico, con i fanali composti da tre elementi verticali a led coniugati da una fascia nera. L'abitacolo segue lo spirito anticonformista degli esterni, con una plancia minimale ma ben rifinita. In cinque si viaggia comodi e lo spazio non manca. La trazione può essere anteriore o integrale; quest'ultima molto efficace. Le motorizzazioni, invece, spaziono dai classici benzina e diesel, fino ad abbracciare l'ibrido plug-in.

Prezzi a partire da 34.020 euro.

Jeep Compass

Gli stilemi sono quelli tipici del marchio, con la mascherina a listelli verticali che sormonta tutto il frontale. La Jeep Compass risponde alle aspettative di chi cerca un fuoristrada civilizzato, perché anche sulle strade di tutti i giorni il SUV del brand americano sa comportarsi molto bene. Le sospensioni riescono ad assorbire ogni asperità, mentre l'abitacolo è ben rifinito e confortevole. Al posto di guida si gode di una visibilità di rilievo e le sensazioni al volante sono godibili. Probabilmente il bagagliaio non è tra i più grandi della categoria, ma il compromesso vale la posta in gioco. Disponibile con motorizzazioni Mild-Hybrid a benzina, Plug-in e a gasolio. Trazione anteriore o 4x4.

Prezzo a partire da 35.100 euro.

Ford Kuga

Moderno, sfrontato e dinamico. Con questi tre aggettivi potremmo brevemente riassumere lo spirito della Ford Kuga, che piace agli italiani per le sue linee sinuose e dal taglio sportivo. L'abitacolo è spazioso, ampio e in cinque ci si viaggia molto comodi. La plancia è a sviluppo orizzontale, molto classica per certi aspetti, ma rifinita con materiali di buona qualità. Anche in questo caso il bagagliaio non è dei migliori, ma ha una discreta sfruttabilità grazie al divano scorrevole. Come motorizzazioni, il SUV americano offre full-hybrid a benzina, plug-in e diesel (ibrido leggero). Trazione anteriore o 4x4.

Prezzo a partire da 35.750 euro.

Alfa Romeo Tonale

L'Alfa Romeo Tonale è una delle new entry, ma sta già riscuotendo dei buoni risultati in termini di vendita. Linea seducente e ammaliante, abitacolo premium ben rifinito e tecnologico. A bordo sono presenti tutti i dispositivi di sicurezza attiva e passiva di ultima generazione, che rendono il SUV italiano molto appetibile. Il lavoro svolto da tecnici del Biscione sulla piattaforma derivante dalla Jeep Compass ha reso la Tonale un veicolo affilato e sportiveggiante, che nei tratti tecnici sa strappare emozioni e divertimento. Di recente è stata introdotta anche la versione plug-in a quattro ruote motrici e 280 CV di potenza. In alternativa sono presenti i mild-hybrid a benzina e il Multijet a gasolio.

Prezzo a partire da 36.000 euro.

Audi Q3

Muscolosa, massiccia e al tempo stesso dinamica. L'Audi Q3 resta uno dei SUV più desiderati dagli italiani che aspirano a possedere un mezzo premium in ogni sua sfaccettatura. Immancabile la mascherina ottagonale, tratto distintivo delle vetture bavaresi, così come i fanali orizzontali e sottili al posteriore, raccordati da una nervatura nella parte bassa del portellone. Dentro all'abitacolo si respira un'aria di qualità, con rifiniture e materiali di pregio. La tecnologia, poi, non manca e si fa particolarmente apprezzare. Ampia la scelta di motori benzina e a gasolio, mentre la trazione è anteriore o integrale quattro. Presenti anche propulsori mild-hybrid e plug-in.