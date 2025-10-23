Suzuki Capsule Collection 2025: l’heritage diventa stile

Suzuki sceglie EICMA 2025 per raccontare una storia che va oltre i motori. “Heritage vibes. Street attitude” è il titolo della nuova Capsule Collection 2025, una linea di abbigliamento in edizione limitata che trasforma l’identità del marchio in linguaggio visivo e quotidiano. Una dichiarazione di stile e di valori: perché, come recita il concept alla base del progetto, “siamo ciò che siamo stati”.

La collezione

La collezione è un omaggio al passato del brand, ma anche una proiezione verso il futuro. Loghi storici, cromie iconiche e motivi grafici d’archivio vengono reinterpretati in chiave contemporanea, dando vita a capi che fondono tradizione e modernità. Non è solo un’operazione estetica, ma un messaggio di continuità: il design diventa strumento per raccontare come l’evoluzione di un marchio possa restare fedele alle proprie radici.

La Capsule Collection

Dal punto di vista economico e strategico, la Capsule Collection rappresenta molto più di una semplice incursione nel mondo della moda. È una mossa di branding intelligente, che rafforza la presenza di Suzuki anche al di fuori del comparto automotive, ampliando il suo universo valoriale e la capacità di dialogare con diverse esigenze. In un mercato dove l’identità conta quanto la performance, la costruzione di un immaginario riconoscibile è parte integrante della competitività.

L'importanza della sostenibilità

Centrale nel progetto è anche la dimensione della sostenibilità. Tutti i capi sono realizzati in cotone 100% organico e le stampe grafiche vengono eseguite artigianalmente con tecnica serigrafica, garanzia di qualità e durabilità nel tempo. Una scelta che sottolinea la coerenza di Suzuki con i principi che guidano anche il suo sviluppo industriale: attenzione ai materiali, rispetto per l’ambiente, ricerca dell’equilibrio tra comfort e prestazioni.

Le direttrici concettuali

La collezione si muove lungo quattro direttrici concettuali che raccontano altrettanti lati dell’anima Suzuki: l’istinto libero e selvaggio di Ride to be Wild, la leggerezza di Ride to be Free, l’energia di Ride to be Unstoppable e l’autenticità senza tempo di Ride to be Iconic. Quattro visioni diverse che trovano un punto d’incontro in un’unica identità, forte e riconoscibile.

Quando verrà presentata

La Suzuki Capsule Collection 2025 sarà presentata in anteprima da giovedì 6 a domenica 9 novembre allo stand Suzuki del Padiglione 6 della

Fiera di Milano Rho, in occasione di EICMA 2025. Un evento che unisce moda, heritage e industria, e che conferma come Suzuki sappia guardare avanti partendo da ciò che la definisce da sempre: autenticità, energia e libertà.