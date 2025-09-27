Suzuki eVITARA ICHI: il futuro elettrico parte da Torino

Nella cornice suggestiva di Piazza Castello, cuore pulsante di Torino, il Salone dell’Auto si apre con un debutto che segna un passaggio epocale per Suzuki. La Casa giapponese presenta infatti al mercato italiano la eVITARA ICHI 4WD DUAL MOTOR ALLGRIP-e, prima vettura 100% elettrica del marchio. Un modello che porta nel nome il suo significato più profondo: “ICHI”, in giapponese, vuol dire “primo”. Suzuki lo considera un traguardo e al tempo stesso un nuovo punto di partenza, unendo l’heritage dei suoi iconici fuoristrada con l’innovazione tecnologica più avanzata. Il risultato è un SUV compatto, zero emissioni, che promette di ridefinire il concetto di 4x4 in chiave elettrica.

Autonomia e tecnologia su misura

La nuova eVITARA ICHI Edition si affida a una batteria da 61 kWh, capace di garantire fino a 525 km di autonomia in città (ciclo WLTP). Due le tecnologie sviluppate ad hoc per il primo BEV Suzuki: la piattaforma HEARTECT-e, leggera ma robusta, che massimizza lo spazio a bordo e la sicurezza, e il sistema di trazione integrale ALLGRIP-e, che sfrutta due motori elettrici (174 CV sull’anteriore, 65 CV sul posteriore) per una potenza complessiva di 184 CV.

La configurazione a doppio e-Axle assicura fluidità in accelerazione, stabilità e prestazioni da vero 4x4, sia su asfalto che in off-road.

Connettività evoluta

Con eVITARA debutta anche una nuova versione di Suzuki Connect, arricchita da funzioni dedicate all’elettrico: monitoraggio remoto della carica, ricarica programmata, pre-condizionamento della batteria e attivazione a distanza del climatizzatore, con possibilità di preriscaldare volante e sedili. Una dotazione che, insieme alla Hybrid Navigation con info real time su meteo, colonnine e parcheggi, porta l’esperienza di guida a un livello superiore.

Prezzo e incentivi

Suzuki ha deciso di proporre il suo primo BEV con un posizionamento particolarmente competitivo: 27.900 euro (chiavi in mano, vernice bicolor inclusa, IPT e PFU esclusi), prezzo reso possibile grazie ai nuovi incentivi governativi 2025, che prevedono contributi fino a 11.000 euro per i clienti con ISEE fino a 30.000 euro e in caso di rottamazione fino a Euro 5. L’auto sarà disponibile esclusivamente nell’allestimento ICHI, con carrozzeria bicolore e tetto nero.

La voce di Suzuki: intervista ad Andrea Henke

Per comprendere meglio la portata di questo lancio, Il Giornale ha intervistato Andrea Henke, direttore commerciale Suzuki Italia, che ha commentato: "Con eVITARA ICHI vogliamo offrire al mercato italiano non solo un nuovo modello, ma un nuovo modo di vivere l’automobile. La sfida era mantenere lo spirito Suzuki, fatto di praticità, robustezza e prestazioni 4x4, coniugandolo con la transizione elettrica.