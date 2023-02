Tesla, Elon Musk prepara il Master Plan 3: cosa aspettarci

Tesla, capitolo 3. Elon Musk ha annunciato che il prossimo 1 marzo durante l’Investor Day che si terrà presso la Gigafactory di Austin verrà delineato il Master Plan 3, ovvero il percorso che la casa automobilistica di Palo Alto specializzata in auto elettriche seguirà nei prossimi anni per continuare la sua crescita ed espansione. Il nuovo piano del brand statunitense dovrebbe concentrarsi in particolare sul miglioramento dell’offerta, andando ad agire su un ridimensionamento della produzione. Tutto ruoterà intorno alla nuova piattaforma che dovrebbe consentire a Tesla di dimezzare i costi di assemblaggio delle vetture ma è probabile che Elon Musk abbia in serbo altre novità ed annunci. Il miliardario sudafricano ci ha abituati a sfavillanti annunci che non sempre si concretizzano: è successo con il Master Plan 2, presentato nel 2016: all’epoca era stata promessa una gamma articolata in tutti i segmenti più rilevanti del mercato e la guida autonoma completa.

In entrambi i casi, Tesla non ha mantenuto le promesse. Il nuovo Master Plan potrebbe guardare oltre all’automobile, concentrandosi anche sugli altri ambiti di azione in cui Tesla e le società di Musk si sono concentrati, come ad esempio le energie rinnovabili e la corsa allo spazio con possibili novità riguardo i progetti di SpaceX e The Boring Company. Dal 2006 ad oggi, Tesla ha comunque realizzato un percorso di espansione e di crescita che dallo sfiorare la bancarotta l’ha portata al successo globale grazie a Model 3 e soprattutto Model Y, con oltre un milione di vetture prodotte e un’importante capitalizzazione in Borsa.

La prima fase aveva portato alla nascita di Roadster, Model S e X oltre che alla progettazione della Model 3. Con il cosiddetto "Master Plan, Part Deux” per ammissione dello stesso Musk si sono affrontate ben più difficoltà del previsto. Ora si va incontro al terzo capitolo di questa avventura, con il cronoprogramma che potrebbe includere innanzitutto alcune novità riguardo la nuova generazione di Roadster, annunciata senza tuttavia mai dare un riferimento temporale esatto per il debutto a causa dei continui rinvii, pur sciorinando alcuni dati relativi alle performance monstre. Possibile poi che nel nuovo piano si parli dell’espansione di alcune Gigafactory e delle nuove che potrebbero sorgere, con trattative su Canada, India, Corea, Messico e Indonesia.

Infine, il Master Plan 3 potrebbe svelare anche il nuovo modello compatto, la Model 2 che dovrebbe offrire al mercato una vettura elettrica ad un costo più democratico, obiettivo inseguito da Musk a più riprese, con un listino che dovrebbe attestarsi sui 25.000 euro. In quell'occasione Musk potrebbe presentare anche i nuovi obiettivi commerciali, facendo il punto anche su tecnologie come l'umanoide Optimus e i robotaxi, oltre agli stessi sistemi self-driving. L’appuntamento è per mercoledì 1 marzo, quando Tesla svelerà cosa ci riserva il futuro.