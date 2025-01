Tesla Model Y: ecco come cambia per combattere la concorrenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Tesla ormai ci ha abituato alle sorprese, e Model Y è una di queste. A differenza degli altri produttori, infatti, il periodo tra le prime foto circolate in rete, quelle dei classici muletti camuffati, e il debutto, è stato molto breve. Questione di pochissimi mesi, ed eccola arrivare in Italia.

Presentata in anteprima al nuovo store di Milano Vittuone, di fianco alla "bestia di Musk", il Cybertruck, l'auto sarà visibile dal pubblico presto: 1 febbraio 2025... e ci sarà anche il Cybercab.

I numeri di Tesla Model Y

L'anteprima di Tesla Model Y arriva a stretto giro con l'apertura degli ordini. Da oggi è possibile prenotare la versione di lancio caratterizzata da alcune particolarità estetiche (badge e piccole modifiche nelle finiture degli interni) e dalla batteria più capiente. Si chiama Launch Edition Long Range AWD, indicando quindi la presenza di due motori che, insieme allo sblocco via software della potenza massima (acceleration boost), consentono al SUV elettrico di scattare da o a 100 in 4,3 secondi. E non solo, la velocità massima è di 201 chilometri orari e si ricarica a massimo 250 kW.

Non è leggerissima, 1.997 chilogrammi di peso, ma se paragonata con le altre elettriche non si tratta di cifre spaventose, specie considerando che il pacco batterie la schiaccia a terra e l'altezza dal suolo non è eccessiva, soli 16,7 centimetri. Più un crossover che un vero fuoristrada.

Lunga 4,79 metri, Model Y Launch Edition monta cerchi da 20" resi più aerodinamici, così come il frontale e il posteriore, ottimizzati per l'efficienza grazie al nuovo paraurti, all'estrattore posteriore e allo spoiler. Il risultato? Tesla dichiara per questa versione 568 km di autonomia, ma sarà la Long Range RWD quella da tenere d'occhio per le lunghe percorrenze. Il bagagliaio? Per tutte raggiunge i 2.138 litri abbattendo il divanetto posteriore tramite i tasti che permettono di tirare giù (e su) i sedili senza fatica dato che sono gestiti da un motorino elettrico.

Aerdinamica e comfort

Tra le novità di questo aggiornamento della Model Y, oltre a quelle palesi come le due fasce luminose che attraversano l'intera larghezza dell'auto davanti e dietro, ci sono i vetri acustici per migliorare l'isolamento dai fruscii aerodinamici, una cura maggiore nei materiali fonoassorbenti per ridurre il rumore di rotolamento degli pneumatici che filtra nell'abitacolo e un setup più morbido per le sospensioni e più comodo per lo sterzo.

Andrà provata, ma trattandosi delle stesse novità tecniche di Model 3, ci si può aspettare un'auto forse leggermente meno affilata per chi ama guidare in pista, ma più comoda per i passeggeri che soffriranno meno le buche delle strade italiane, spesso a groviera.

Quando arriva e quanto costa

Debutterà a marzo nella versione più ricca, che costa 60.990€. Si tratta della top di gamma, e non bisogna farsi spaventare dal prezzo: le versioni più accessibili arriveranno a breve, nel corso del 2025, e per il prezzo non ci sono ancora conferme, solo indicazioni. Legittimo, infatti, ipotizzare cifre introno ai 42.000/43.000€ per la versione d'ingresso, un'auto comunque dotata di tutto quello che altri produttori fanno pagare come optional.

Di serie ci sono i cerchi in lega da 19", tutti gli ADAS e la guida semi-autonoma di Livello 2 con cruise control adattivo e centramento in corsia (ma occhio ai cinesi, che marcano stretti sulla guida autonoma), oltre ai sedili a regolazione elettrica che si possono controllare sia dai tasti fisici, sia da entrambi gli schermi touch. C'è infatti una schermata dove chi siede dietro può spingere in avanti i sedili elettrici per avere un po' più di spazio. Oppure, chi siede davanti può abbattere dal touchscreen da 15,4" i sedili posteriori senza scendere dall'auto? A cosa serve? Chissà, ma prima o poi capita quella situazione in cui tutto ciò si rivela comodo e utile.

Per i passeggeri lo schermo è da 8" e ci sono due prese USB-C da ben 65 W, ci ricaricate anche un portatile. Inoltre tutti i sedili sono riscaldabili, quelli anteriori sono anche ventilati. E il volante? Innanzitutto è tornata la leva per le frecce, Tesla ha ascoltato le critiche di chi non apprezzava i tasti sul volante della Model 3 Highland.

E poi è nuovo, con un tasto che attiva le videocamere inclusa quella nuova posta in basso sul paraurti, così si completa la visione a 360 gradi ed è più facile parcheggiare.

La Launch Edition include di serie due optional: il gancio da 1.600 chili di capacità di traino e l'Acceleration Boost.