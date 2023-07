Tesla Model Y è l’auto più venduta del 2023: le ragioni del successo

Non le bastava essere l’auto più venduta al mondo nei primi tre mesi del 2023. Grazie agli incredibili numeri del secondo trimestre, Tesla Model 3 supera alcuni capisaldi come Volkswagen T-Roc e Dacia Sandero, Renault Clio, diventando così l’auto più venduta d’Europa nei primi sei mesi del 2023. Guardando al singolo mese di Giugno 2023, conquista il gradino più alto del podio, con ben 29.700 unità immatricolate, distaccando e di molto la Dacia Sandero, ferma a 22.170 unità in seconda posizione. Conclude il podio la Renault Clio, con le ultime versioni in attesa del nuovo modello, con 21.400 unità. La crescita del modello di Elon Musk è stato sorprendente, triplicando praticamente i numeri rispetto al 2022, comunque già incoraggianti. Si passa così dai circa 40 mila esemplari nei primi sei mesi del 2022 agli attuali 125 mila modelli immatricolati in questi primi sei mesi. Nella classifica semestrale si colloca al secondo posto sempre Sandero, con 118 unità, mentre al terzo posto sale T-Roc, con 107 mila immatricolazioni. Aspettiamo ora anche i dati a livello mondiale perchè, dopo essere stata l'auto più venduta nei primi tre mesi del 2023, potrebbe replicare anche fino a metà anno.

Le ragioni del successo

Ci sono tanti fattori che hanno contribuito ad innalzare in maniera così repentina il numero di unità vendute per Tesla Model Y. In primis il design dell’auto, immediatamente riconoscibile anche ad un occhio poco “allenato”, estremamente iconico e personale, che la rende una sorta di status symbol, al pari di quanto fatto da Apple nel mondo della telefonia. Si colloca poi come punta di diamante nel mondo dell’auto elettrica, trend in lenta ma costante crescita in tutto il mondo. Chi sceglie così di acquistare un’auto elettrica, è molto probabile che si rivolga a Tesla, in quanto massimo esponente di tale tecnologia, grazie a modelli interattivi, smart, super connessi e semplici da utilizzare. Per non parlare della meccanica, con auto in grado di superare i 400 km di autonomia nonostante dimensioni importanti e batterie spesso contenute, riuscendo a fare meglio di qualsiasi altro costruttore europeo. Model Y è inoltre un SUV dalle dimensioni generose ma non ingestibili: con più di 4,70 metri si inserisce perfettamente nella media delle dimensioni scelte in tutta Europa, forse leggermente oltre la media per l’Italia. Questo si traduce in un incredibile spazio a bordo e tantissimo bagagliaio utile per passeggeri e/o famiglia.

La qualità esterna e interna è notevolmente cresciuta rispetto ai primi modelli, rendendola di fatto una delle scelte “premium” sul mercato dell’auto elettrica. Ed infine arriviamo al prezzo, una delle ragioni principali dell’impennata di Tesla negli ultimi mesi. Dopo aver fatto “scuola” tra le elettriche, Elon Musk ha deciso di dare una potente sforbiciata ai listini di Model 3 e Model Y, abbassando ulteriormente quello che era già un prezzo concorrenziale. Facendo quindi un rapporto tra prezzo, qualità, dimensioni esterne e soprattutto autonomia, si capisce facilmente come Model 3 ma ancor di più Model Y siano le migliori offerte sul mercato, oltre a vantare una suite di servizi ancora sconosciuta alla maggior parte degli altri costruttori.

Il prezzo attuale della versione di accesso alla gamma di Model Y è di “soli” 47.950 euro, abbassato notevolmente rispetto al passato, mentre la versione Long Range con più autonomia sale di circa sette mila euro. Allo stesso prezzo, non solo è complicato riuscire a trovare un’altra elettrica di pari dimensioni e autonomia, ma anche tra i suv endotermici, bisogna fare lo slalom tra versioni, motori e allestimenti per riuscire a rimanere sotto ai 50 mila euro. Non appena si sfiora un qualsiasi suv di segmento D tedesco si arriva facilmente a sfiorare i 60 mila euro. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma se il brand riuscisse così ad offrire una vettura più compatta di Model 3 e sotto ai 30 mila euro, potrebbe veramente gettare le basi per la rivoluzione elettrica, più di quanto non abbia già fatto. Si può così concludere con un’altra osservazione: quasi una elettrica su tre venduta in Europa è una Tesla, e quasi una ogni 3/4 è una Model Y e lo stesso rapporto risulta ancora più sorprendente se rapportato alla vista mondiale. Possiamo quindi dedurre che, in fin dei conti, Tesla sta elettrificando le strade di tutto il mondo, ad una velocità mai immaginata e, forse, mai sperata.