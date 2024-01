Tesla Model Y è l’auto più venduta al mondo nel 2023

Nel 2023 la Tesla Model Y è stata l’auto più venduta al mondo, un risultato a dir poco grandioso per il marchio automobilistico americano specializzato nella produzione di auto elettriche.

Secondo il rapporto di JATO Dynamics e Car Industry Analysis, la Tesla Model Y in diversi mercati internazionali tra cui Cina, India, Stati Uniti, America Latina, Corea del Sud, Russia, Israele, Turchia ed Europa, è stata, lo scorso anno, l’auto più venduta in assoluto.

Un grande traguardo per un SUV a zero emissioni, non solo in termini di unità vendute, oltre 1,23 milioni di esemplari consegnati per una crescita del 64% rispetto al 2022, ma anche e soprattutto perché si tratta pur sempre di un’auto elettrica che ha superato come indice di grandimento Toyota RAV4 e Corolla.

L'auto elettrica più venduta in Europa e in Cina

La Tesla Model Y è risultata l’auto più venduta nel 2023, non solo nel Vecchio Continente ma anche in Cina, mercato quest’ultimo dove sono state immatricolate nel 2023 ben 456.000 unità per una crescita del 45%.

In Europa c’è un dato che fa ancora più “scalpore”, il SUV elettrico americano ha superato come immatricolazioni best-seller del calibro della Peugeot 208, Dacia Sandero e Volkswagen T-Roc, risultando nettamente più apprezzata con oltre 255.000 unità vendute.

Anche un altro dato va analizzato: la Model Y ha rappresentato i 2/3 delle unità vendute da Tesla nel 2023, spodestando la leadership di Toyota che con la RAV4 ha immatricolato lo scorso anno 1,07 milioni di unità.

Non male anche le performance in termini di vendita della Toyota Corolla, nel 2023 è stata venduta in oltre un milione di esemplari, posizionandosi alle spalle della sorella maggiore RAV4.