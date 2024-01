Volkswagen T-Roc, perché sceglierla e perché no?

La Volkswagen T-Roc è un crossover di fascia media disponibile sul mercato italiano con motorizzazione benzina e diesel e con potenze comprese tra i 110 e i 300 cavalli (versione R).

Un modello che sul mercato italiano ha riscosso un successo considerevole, dopo il lancio avvenuto a fine 2017, sono più di un milione le Volkswagen T-Roc vendute in Europa di cui oltre 110.000 in Italia.

Nel 2021 è stata sottoposta a un restyling che ne ha accentuato sportività e versatilità ma anche connettività e sicurezza, nella dotazione di serie sono compresi tra l’altro i fari a LED, il Digital Cockpit e il sistema d’infotainment MIB3 predisposto per la navigazione Ready2Discover con App-Connect Wireless.

Tra le principali novità figurano anche gli avanzati sistemi di assistenza alla guida, oltre al cruise control adattivo in grado di regolare la velocità in funzione del veicolo che precede, è disponibile il Lane Assist e l’assistente al parcheggio Park Assist, accessori questi di serie sull’intera gamma.

Motorizzazioni

Una gamma completamente sovralimentata, tutte le motorizzazioni della T-Roc sono turbo, sul fronte dell’alimentazione benzina è disponibile il 1.0 TSI da 110 cavalli con cambio manuale a sei rapporti e il 1.5 TSI da 150 cavalli con disattivazione automatica dei cilindri ACT, optional il cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Per le alimentazioni turbodiesel il 2.0 TDI SCR è disponibile in due livelli di potenza, 115 cavalli con cambio manuale a sei marce e 150 cavalli con DSG a 7 rapporti, su quest’ultima motorizzazione è disponibile la trazione integrale 4Motion in alternativa alla trazione anteriore disponibile sul resto della gamma.

Edizione limitata Sport

Lo scorso mese di novembre ha debuttato in Italia l’edizione Sport, una serie limitata dedicata a chi ama la sportività e funzionalità, una versione dalla dotazione di serie ancora più ricca che nasce sull’allestimento Life e si distingue per la presenza dei cerchi in lega Grange Hill da 18” di colore nero, per i privacy glass e per la presenza del climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch.

Perché sceglierla

Un Crossover che svolge egregiamente il suo ruolo, il bagagliaio ampio e con doppio fondo è da 445 litri, abbattendo lo schienale del divano posteriore, frazionabile nella misura 40:20:40, arriva fino a 1.290 litri.

Anche i passeggeri che siedono dietro possono usufruire di due prese USB C, presente anche l’utile bocchetta d’areazione centrale.

Sul model year 2022 arriva la nuova strumentazione digitale e i comandi touch per il climatizzatore automatico, l’insonorizzazione acustica è discreta, ottima l’ergonomia, il display centrale del sistema d’intrattenimento è stato posizionato più in alto per una perfetta visibilità, ha un menù semplice quanto funzionale, tramite lo shop online è possibile acquistare anche il navigatore satellitare, prevista la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto.

Il motore turbo benzina da 110 cavalli spinge bene, per chi cerca più brio la versione da 150 cavalli è senza dubbio preferibile, il cambio automatico DSG a sette rapporti è da riferimento per dolcezza e rapidità di cambiata.

Il prezzo di listino di 30.100 euro per la versione 1.0 TSI Life è in linea con l’ottima qualità costruttiva e i contenuti di livello superiore.

Perché non sceglierla

Il bagagliaio da 445 litri (versione a trazione anteriore) in presenza della trazione integrale 4Motion perde oltre 50 litri (392 litri), sugli allestimenti più sportivi i cerchi da 19 pollici pur se regalano un look più accattivante penalizzano il comfort, la strumentazione digitale offre numerose funzioni e spesso può essere fonte di distrazione.

L’abitabilità è buona ma il quinto passeggero, quello centrale, deve fare i conti con il tunnel centrale piuttosto rialzato, visibilità buona, preferibile scegliere la retrocamera posteriore per una perfetta percezione degli ingombri.