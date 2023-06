Tesla Roadster, aperte le prenotazioni per la sportiva da 1.200 CV

Se ne parla ormai da diversi anni e sembra finalmente che si possa iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. La Tesla Roadster è sempre più prossima alla presentazione e, nonostante lo scetticismo generale, sembra mancare poco. Dopo continui rimbalzi, silenzi stampa e risposte vaghe, arrivano le prime conferme anche dai siti ufficiali, che riporterebbero addirittura il configuratore e la richiesta di prenotazione della vettura. Si parte da 4.000 euro di pre-ordine e il saldo, da confermare entro 10 giorni, è di ben 39 mila euro. Il prezzo finale? Atteso intorno ai 250 mila euro.

Tesla Roadster, cosa sappiamo

È una delle auto più attese da parte del brand californiano. Riprende il concetto della prima Tesla prodotta da Musk, la stessa Roadster che, però, fu costruita a partire dal pianale di una Lotus Elise. Oggi si tratta invece di una supersportiva a 360 gradi, costruita su una piattaforma nativa elettrica, proprietaria di Tesla, con prestazioni incredibili e capace di impostare nuovi standard del segmento, diventando così una delle auto più performanti in circolazione. Sul sito, la casa parla di uno 0-100 km/h concluso in meno di 2,2 secondi, fino ad una velocità massima di ben 400 km/h, concludendo con un’autonomia promessa di ben 1.000 km. Se così fosse, sarebbe forse l’auto stradale più incredibile degli ultimi 10 anni, ma aspettiamo le conferme definitive.

Più che una supercar si tratterebbe di una GT 2+2 posti, con cielo apribile e forma sinuosa e filante. Ci aspettiamo quindi un qualcosa di innovativo, dirompente, fuori dagli schemi e capace di rivoluzionare il segmento automobilistico. Il tetto sarà realizzato in vetro, con una campata unica, rimovibile e comodo da gestire per qualsiasi cliente. La potenza massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 1.200 CV, leggermente superiore a quella proposta su Tesla Model X ed S Plaid, quindi con trazione integrale e triplo motore e alcuni ipotizzano una mega batteria da ben 200 kWh, sebbene risulti fin troppo ottimistico come valore.

Come ordinare Tesla Roadster

Basterà perciò andare sul sito italiano di Tesla che, da pochi giorni, ha aggiunto la possibilità di pre-ordinare la futura sportiva di Musk. Come anticipato, sarà da versare un bonifico di 4.000 euro per bloccare lo slot produttivo e successivamente da saldare i restanti 39 mila euro entro 10 giorni. L’intera cifra sarà poi rimborsata nel caso doveste cambiare idea. La cifra attesa per la versione di lancio è di circa 250 mila euro ma non è impossibile aspettarsi anche modelli più economici (e meno potenti) a partire da 150 o 170 mila euro. Le prime consegne dovrebbero partire da inizio 2025