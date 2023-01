Tesla, si aggiornano Model X e Model S e ritorna il volante circolare

Lanciata a partire dal 2012, la celebre Model S ha già spento 10 candeline e si prepara per l’aggiornamento del 2023. Piccoli refresh estetici, nuovi allestimenti e la grande novità, il ritorno di serie del classico volante circolare, dopo la presentazione del tanto discusso volante “Yoke” che rimane comunque a richiesta. Per i clienti che invece hanno già acquistato la versione “tagliata” del volante e sono decisi a fare marcia indietro, la casa americana mette a disposizione il servizio di sostituzione, con un sovraprezzo di circa 700 euro. Sembra infatti che dopo l’iniziale effetto “wow”, la particolare forma del volante lasci spazio a non poche criticità di natura pratica, soprattutto in fase di manovra e svolte strette. Ad ogni modo, a breve proveremo la nuova Model S Plaid (dotata appunto del discusso volante) e sapremo darvi maggiori informazioni a riguardo.

Prezzi e versioni

Oltre alla già commercializzata versione Plaid, Tesla aggiorna anche i modelli Dual Motor All Wheel Drive di Model S e Model X, allineandoli al design del modello più sportivo. Di serie presenteranno infatti il più ortodosso volante rotondo, con piccoli aggiornamenti sui materiali e sulle funzionalità dei tasti presenti sulle razze. Nuova anche la cornice dei fari, per i quali non cambia invece la tecnologia mentre nel posteriore appare il lettering “TESLA” al posto della T, presente in precedenza. Piccolo tocco sportivo assicurato poi dalle pinze rosse dei freni. Le motorizzazioni citate sfruttano due motori elettrici sincroni, a magneti permanenti che assicurano uno scatto sullo 0-100 km/h di soli 3,2 secondi (per Model S) e 3,9 secondi (per Model X).

La potenza non è ancora stata dichiarata ma dovrebbe essere prossima ai 700 CV, assicurando rispettivamente per Model S e Model X un’autonomia di 634 e 576 km in ciclo WLTP. Il nuovo configuratore online è già aggiornato e si può facilmente scegliere le specifiche desiderate per le due vetture, con prezzi a partire da 115.990 euro per Model S e 124.990 euro per Model X. Interessante anche la voce che comunica un’informazione di massima circa il periodo di consegna della vettura, capace di variare a seconda degli accessori e optional inseriti: citiamo appunto i cerchi da 21” per 4.950 euro, interni in pelle chiara da 2.500 euro, il volante Yoke (senza sovrapprezzo), sistema Autopilot avanzato da 3.800 euro e Autopilot avanzato da 7.500 euro.