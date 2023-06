Toyota Prius Plug-In: la prova dell'ibrida che si crede elettrica

Toyota Prius è un'auto che ha fatto la storia perché è sempre stata tra le ibride più efficienti e, 25 anni dopo, in Italia debutta esclusivamente nella versione Ibrida Plug-In per puntare ancora di più sulla riduzione dei consumi, andando a cercare di conquistare quella parte della popolazione che ancora non è pronta al passaggio ad un'auto 100% elettrica per diversi motivi.

Perché prende gli incentivi delle auto elettriche

Siamo stati abituati ad una distinzione netta tra incentivi per le auto elettriche ed incentivi per le ibride plug-in. Il motivo - finora - è stata l'impossibilità tecnica di far scendere le emissioni di CO2 delle Plug-in Hybrid al di sotto dei 20 grammi al chilometro. Toyota, però, c'è riuscita: Prius PHEV è a tutti gli effetti un'ottima auto ibrida, con l'immancabile efficienza nei consumi tipica dell'ibrido giapponese arrivato alla quinta generazione. La differenza, qui, è che si porta dietro una batteria più grande, 13,6 kWh, che può essere ricaricata a casa o alle colonnine e che promette 87 chilometri di autonomia in modalità elettrica.

Curiosità: la generazione precedente di Toyota Prius Plug-In aveva 45 km di autonomia elettrica con 28 grammi di emissioni al km

Prius 2023 è stata omologata con emissioni di CO2 pari a 11 grammi al km nel ciclo combinato WLTP. Per questo resta sotto ai 20 grammi e quindi può accedere all'incentivo statale per le auto elettriche di 3.000€ oppure di 5.000€ in caso di rottamazione. Vedremo nel paragrafo dedicato ai prezzi come, a fronte delle offerte lancio Toyota, riuscirà a partire quindi da 34.700€.

Prova su strada e consumi

Prius è un'auto che punta tutto sull'efficienza nei consumi e sulla piacevolezza di guida. Per questo non va a cercare prestazioni da sportive, e lo riscontriamo anche nel setup delle sospensioni che non utilizzano nulla di sofisticato sul posteriore (davanti c'è il MacPherson invece), ma propongono una taratura morbida in assorbimento senza però cedere al rollio.

Lo sterzo è molto cittadino, assistito e facile da utilizzare, ma si difende bene anche nell'extra-urbano restituendo una buona direzionalità e non prestando il fianco a critiche, ad eccezione, forse, di un carico che anche in modalità Sport non diventa mai eccessivo.

Il grande passo in avanti in termini di prestazioni, però, è rappresentato dai motori: il benzina da 2.0 litri e l'elettrico crescono rispetto alla vecchia generazione, raggiungendo ben 223 cv. La differenza, siamo oltre 100 cv in più, si sente e si percepisce in tutte le circostanze.

Prius in città è scattante, in modalità ibrida usa la potenza combinata delle due unità per uno 0-100 da soli 6,8 secondi. L'unico limite si evidenzia quando la forziamo in elettrico e solamente durante i sorpassi extra-urbani, dove bisogna affidarsi esclusivamente ai 163 cv del sincrono a magneti permanenti. In tutte le altre situazioni, la nuova generazione di Prius va ad eliminare un limite dei modelli più vecchi che in salita faticavano se a pieno carico, qui invece c'è tutta la potenza che serve.

I numeri di Toyota Prius

Con le modifiche alla batteria, più capiente ma più compatta, Toyota ha innanzitutto reso più sfruttabile il bagagliaio, che resta comunque il punto debole di quest'auto visto che si ferma a 284 litri (di più se lo sfruttate fino al lunotto, ma questo è il dato dichiarato). Prius è lunga 4,6 metri e privilegia lo spazio per le gambe degli occupanti, infatti il passo è di 2,75 metri e questo contente di stare comodi a patto di non superare il metro e ottanta di altezza visto che il taglio del posteriore va a mangiarsi qualche centimetro in altezza.

La tecnologia, invece, è promossa al 100%: la nuova strumentazione digitale fornisce le informazioni essenziali davanti al conducente e lo schermo dell'infotainment, centrale e da 12,3", ha un'interfaccia molto fluida, senza impuntamenti e facilissima da navigare con le funzioni principali evidenziate dai pulsanti touch sulla sinistra dello schermo. Resta classico il climatizzatore, un bi-zona con controlli separati e tasti fisici, e c'è il pieno supporto ad Android Auto e Apple CarPlay Wireless.

Infine gli ADAS, anch'essi notevolmente evoluti sia nel campo visivo, cosa che ne migliora il funzionamento, sia nel numero e nelle funzioni. L'auto tiene il centro della corsia, ha il cruise control adattivo e tutti i sensori (retrocamera inclusa) proposti di serie. Si paga come optional solamente la visuale a 360° per la quale è previsto il pacchetto con quattro telecamere, di serie sulla Lounge.

Per chi sceglie la Lounge+ con i pannelli solari sul tetto, i numeri parlano di 8/9 km di autonomia ricaricata durante una giornata tipo (test fatti in Giappone a Nagoya) grazie ai 185 W di potenza del mini impianto fotovoltaico di bordo, un impianto migliore del vecchio modello perché utilizza moduli solari più efficienti (ed è quindi più piccolo) e va ad eliminare la batteria solare aggiuntiva, ricaricando direttamente la batteria di trazione del sistema Plug-In.

Infine c'è l'app che permette di creare una chiave digitale con il nostro smartphone e rinunciare a quella fisica, oltre a gestire tutte le informazioni dell'auto, controllarla da remoto e andare ad attivare il pre-riscaldamento o la pre-climatizzazione.

Chiudendo con i numeri, quello più "debole" nella scheda tecnica di Prius Plug-In riguarda il caricatore di bordo, da soli 3,3 kW. Oggi esistono plug-in molto più veloci in ricarica, ma le dimensioni della batteria unite all'ottima efficienza di questo mezzo, permettono comunque di ricaricare 70 chilometri reali in quattro ore alla massima potenza.

Prezzi e allestimenti

Toyota Prius Active 2023 costa 42.200€ ma con l'incentivo e lo sconto rottamazione del concessionario si parte da 34.700€. A questa cifra vi offre di serie i cerchi in lega da 17", sedili in tessuto riscaldabili, ADAS della suite completa Toyota Safety Sense, display della strumentazione da 7", infotainment Toyota Smart Connect+ con app, Android Auto, Apple CarPlay e display da 12,3".

Lounge aggiunge i cerchi in lega da 19", portellone del bagagliaio ad azionamento elettrico e i fari LED diventano adattivi. Costa 43.700€ ma rientra comunque negli incentivi, e quindi aggiungendo i 2.700€ di sconto rottamazione di Toyota si scende a 36.000€.

Prius Lounge+ è l'unica che non rientra negli incentivi, ma Toyota offre uno sconto con rottamazione di 6.500€, abbattendo il prezzo da 50.000€ a 43.500€. Oltre agli accessori sopracitati, sulla Lounge+ troviamo inclusi nel prezzo i sedili in pelle vegana, videocamere a 360°, parcheggio da remoto e tetto con pannelli solari.