Toyota RAV4, perché sceglierla e perché no?

Toyota RAV4 è un SUV dinamico, efficiente e sicuro. Sottoposto a un soft restyling nel 2022, lo Sport Utility Vehicle giapponese è disponibile con alimentazione ibrida e ibrida plug-in.

È il SUV più venduto al mondo, la Toyota RAV4 con il lancio del model year 2023 adotta un nuovo sistema multimediale con schermo da 10,5 pollici e display a colori ad alta risoluzione. Un sistema di navigazione basato su cloud che offre informazioni dettagliate, precise e soprattutto costantemente aggiornate, interessante anche la possibilità di ricevere in tempo reale dettagli sul traffico o lavori stradali, ma anche info sulla presenza di parcheggi in prossimità della destinazione impostata.

Il pacchetto dati “Smart Service” con aggiornamenti dati over-the-air è incluso nei primi quattro anni dalla data di acquisto della vettura, il cliente può così accedere ai dati del sistema di navigazione Toyota e di quello multimediale senza dover connettere il proprio smartphone al veicolo. Tramite l’app MyT è possibile da remoto accedere a una svariata tipologia di informazioni inerenti la propria vettura, dal livello del carburante residuo agli avvisi di manutenzione fino al tracciamento veicolo, via wireless è possibile collegare il proprio smartphone al veicolo per accedere ad Apple CarPlay, per connettersi con Android Auto occorre il cavo.

Il model year porta con sé una serie di novità inedite, tramite i comandi vocali è possibile regolare l’impianto di climatizzazione e il sistema multimediale ma anche effettuare una chiamata o aprire e chiudere i finestrini, basterà pronunciare “Hey Toyota” seguito da una frase del tipo “Ho freddo” per far alzare la temperatura dell’aria condizionata e chiudere eventuali finestrini aperti.

Su tutti gli allestimenti della nuova RAV4 fanno parte dell’equipaggiamento di serie:

il controllo remoto del climatizzatore

il blocco/sblocco delle portiere senza chiave.

Digital cockpit

Sul model year 2023 arriva un nuovo digital cockpit con schermo TFT da 12,3 pollici completamente personalizzabile, il guidatore può così scegliere tra diverse informazioni tra il tachimetro e i quadranti digitali, è possibile selezionare l’indicatore di guida Eco ma anche info sulla stazione radio scelta o visualizzare il display dell’Adaptive Cruise Control.

Quattro i layout selezionabili e con grafica specifica:

Casual

Smart

Sport

Tought.

Toyota Safety Sense di seconda generazione

Sulla nuova RAV4 è presente il sistema Toyota Safety Sense di ultima generazione in grado di evitare o mitigare i rischi legati a potenziali collisioni con altri veicoli, pedoni e ciclisti.

Il sistema di pre-collisione (PCS) è in grado di rilevare lungo la traiettoria dell’auto la presenza di pedoni, in caso di pericolo attiva automaticamente i freni avvisando con un segnale acustico il conducente, con l’emergenza Steering Assist è possibile evitare un pedone che ha invaso la carreggiata mantenendo sempre il controllo del veicolo, il sistema è anche in grado di riconoscere biciclette e veicoli parcheggiati.

Perché sceglierla

Quattro allestimenti (Active, Style, Adventure e Lounge) per la versione Hybrid ciascuno caratterizzato da una dotazione di serie in linea con le diverse esigenze di guida e personalizzazione, chi è alla ricerca di un look ancora più sportivo rispetto alla Adventure con il lancio del model year 2023 è disponibile anche la variante GR Sport, configurazione grintosa e particolarmente dinamica.

L’alimentazione ibrida plug-in rende la RAV4 un’auto utilizzabile in ogni contesto e situazione di guida, l’abbondante coppia e potenza disponibile (306 cavalli per 227 Nm) e i consumi particolarmente contenuti sono un must per il marchio nipponico, da sempre leader in questa tipologia di alimentazioni e configurazioni, motori potenti ma al tempo stesso efficienti e con consumi ridotti.

La nuova RAV4 ha praticamente tutto di serie, ha un look discreto e dimensioni giuste per consentirne un valido utilizzo in città quanto in autostrada. Il comfort è da SUV premium, la nuova strumentazione e sistema d’infotainment consentono una connettività decisamente più elevata che in passato, ottima la risposta del motore così come dei freni.

Su strada la nuova Toyota RAV4 dimostra un’eccellente tenuta, il rollio è moderato, i freni sono sempre pronti, lo sterzo è sufficientemente leggero in città ma preciso alle velocità più elevate, assenti fruscii aerodinamici e scricchiolii delle plastiche interne.

Perché non sceglierla

Poche sbavature per un SUV dalla qualità elevata, il cambio e-CVT oramai fa fatica a confrontarsi con le trasmissioni automatiche adottate dalla concorrenza, tra i produttori premium europei il doppia frizione è il comune denominatore.

La visibilità non è eccezionale, nel passaggio elettrico benzina, lo switch è evidente, il vano bagagli ha una superficie regolare ma i cavi per la ricarica non hanno un alloggiamento specifico. Altra nota dolente è il prezzo, la Plug-In Hybrid è in vendita a partire da un prezzo di listino di 51.600 euro, va considerata la dotazione full ma anche i competitor che in gamma hanno modelli più nuovi e appetibili commercialmente.