Toyota Supra, icona giapponese in tutto il mondo

Ci sono delle automobili che oltrepassano i propri confini, scavalcano i propri limiti, espandendosi verso altri orizzonti per entrare nella dimensione del mito. Per tutta quella generazione che ha vissuto con passione i motori a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi del nuovo Millennio, pensando alla sportività made in Japan usciva fuori soprattutto un nome: Toyota Supra. La cattivissima coupé del Sol Levante deve parte della sua popolarità trasversale a uno dei videogame più giocati in assoluto, Gran Turismo, e a una saga cinematografica che ancora adesso riesce a sfondare al botteghino, Fast & Furious. Specialmente nei primi capitoli del franchise con "Dom Toretto", la Supra è stata una delle beniamine a quattro ruote, protagonista di una lunga serie di evoluzioni e peripezie. Tuttavia, la gloriosa macchina di Toyota non è soltanto drifiting e tuning estremo, ma anche molto altro.

Le origini del mito

Riavvolgiamo il nastro e facciamo un deciso passo indietro, tuffandoci nelle adrenaliniche corse degli anni Sessanta del secolo scorso. È proprio in quel periodo che possiamo registrare la nascita del primo embrione della Supra, grazie alla 2000GT che può essere - in qualche modo - considerata come l'antenata della Supra. Questa gran turismo, in grado di lottare ferocemente anche in pista, sfoggiava un cofano lungo e massiccio, un abitacolo dal tetto spiovente, un motore a sei cilindri in linea e la trazione posteriore; tutte caratteristiche che sarebbero state prese in custodia anche dalla futura Supra.

Per assaporare la prima Supra della storia bisogna però aspettare il 1978, anno in cui viene presentata questa lussuosa ed elegante vettura dal temperamento sportivo. Toyota l'ha pensata come evoluzione in chiave premium della Celica, offrendole in dote un motore più massiccio e delle dotazioni più raffinate, ideali per centrare una penetrazione efficace nel Nord America, che viene visto come mercato di riferimento dopo quello locale.

Il primo sbarco in Europa

Con la seconda generazione di Toyota Supra, nome in codice A60, il colosso nipponico alza l'asticella delle ambizioni e pensa bene di ampliare la propria presenza anche in Europa, dove la concorrenza non manca ed è - forse - la più agguerrita di tutte. Per vincere la sfida del mercato, la nuova sportiva del Sol Levante si ispira nel look, e in modo prepotente, alla più piccola Celica coupé, che tanto piace agli automobilisti del Vecchio Continente. Siamo nel 1986 e il design della Supra è un perfetto esempio della cultura del suo periodo: fari a scomparsa, passaruota sporgenti e silhouette molto affusolata. Il motore ruggente e potente serve per creare un cocktail dall'alto tasso di adrenalina, vietato ai cuori deboli.

Nel 1986 avviene la prima rivoluzione, che allontana la Supra dalla Celica. La prima intraprende una strada che la discosta sempre più da quella delle GT di lusso per abbracciare la sportività pura. Il primo passo utile alla causa è donarle un telaio specifico e in grado di supportare delle performance straordinarie conservando la trazione posteriore, che è una delle prerogative principali per risiedere in questo gruppo ristretto di vetture. La Supra A70 sfoggia delle sospensioni a doppio braccio oscillante e il controllo elettronico, due scelte di grandissimo profilo, mentre sotto al cofano immette un motore 3.0 litri da 270 CV che serve a farle vincere il titolo di auto giapponese più veloce della sua epoca. Un cambio di rotta fondamentale per incamminarsi verso il mito a passo molto spedito.

La Toyota Supra diventa una supercar

Siamo nel 1993 e la metamorfosi arriva al suo stadio finale. Toyota presenta la Supra A80, che strizza l'occhio alla 2000GT, proponendo un corpo vettura più corto, più basso e più largo rispetto al passato. Anche sulla bilancia vengono fatti dei miracoli, perché la leggerezza diventa uno dei suoi punti di forza. Il merito va tributato all'ampio utilizzo di materiali in lega leggera, che abbassano l'asticella di 100 kg rispetto alla A70. Inoltre, il nuovo motore è un concetrato di tecnica e di passione, un twin-turbo da 326 CV in grado di generare dei vortici dei vortici di isteria, specialmente quando si schiaccia il pedale dell'acceleratore a fondo scala (0-100 km/h in appena 4,6 secondi e 285 km/h di velocità massima). Per diverso tempo anche i costruttori tedeschi e italiani di supercar hanno collocato la Supra al loro livello, considerandola come una degna rivale in fatto di performance.

Nel 2002, all'apice della sua fama, la produzione si interrompe. Subentra un silenzio che dura ben 16 anni, prima di un nuovo capitolo con l'attuale Supra che nasce in collaborazione con BMW, tornando a essere meno estrema da una parte e più lussuosa da un'altra. Un ottimo compresso, per un mito che il tempo non è riuscito a scalfire nella sua essenza. Infatti, quando si parla di una supercar giapponese uno dei primi nomi che vengono proferiti è proprio Supra, un sogno e una leggenda per più di una generazione. Non bisogna essere "Toretto" o soci per apprezzarla, ma semplicemente amanti delle auto.