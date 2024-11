Ultimo atto del WEC: il Bahrain pronto a incoronare i campioni della resistenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora poche ore di attesa prima che sul tracciato del Bahrain International Circuit a Sakhir andrà in scena l’ottavo round, l’ultimo, il gran finale del FIA World Endurance Championship 2024. Un campionato che quest’anno si è dimostrato particolarmente avvincente e ricco di colpi di scena. La Bapco Energies 8 Ore del Bahrain vedrà l’ultimo scontro tra Porsche, Ferrari e Toyota, agguerritissime e decise ad incidere il loro nome sulla “wall of fame” del Mondiale Endurance. L’evento che inizierà sabato alle 14:00 ora locale (GMT+3), equivalenti alle 12:00 in Italia sarà visibile da casa su varie piattaforme, con copertura completa disponibile su Discovery+ per gli abbonati. MotorTrend offrirà anche streaming gratuito, ma solo per alcune parti della corsa (primi e ultimi 90 minuti).

Inoltre, le live board cam delle Ferrari e altre auto saranno accessibili gratuitamente online, insieme alla trasmissione radiofonica di Radio Le Mans e ai live timing su fiawec.com​. Il Bahrain International Circuit, lungo 5,412 km e noto per le condizioni abrasive che mettono a dura prova le gomme richiede ai team delle strategie di gestione delle risorse altamente sofisticate. Questo tracciato desertico, con 15 curve e velocità di punta fino a 300 km/h, offrirà una sfida unica grazie alla parte conclusiva in notturna, un contesto in cui la Casa di Aichi ha già dimostrato il proprio predominio con una serie di vittorie precedenti. Per Ferrari, la sfida è ardua ma non impossibile.

L’equipaggio della 499P 50#, già vincitrice quest’anno alla 24 ore di Le Mans, Fuoco, Molina e Nielsen, deve puntare alla vittoria per recuperare i 35 punti di svantaggio rispetto alla Porsche 963 numero 6, attualmente in testa alla classifica piloti con Lotterer, Estre e Vanthoor. In una gara di endurance, nulla è scontato, e un qualsiasi errore strategico o problema tecnico durante le 8 ore potrebbe influire drammaticamente sugli esiti della gara. Nel caso in cui Porsche dovesse incontrare difficoltà, Ferrari avrebbe la possibilità di avanzare, sfruttando una gara pulita e un’attenta gestione degli pneumatici sullo sfondo sabbioso del Bahrain​. Competizione aperta anche nella classe LMGT3, dove le 296 di Maranello cercheranno di consolidare la propria posizione.

Tuttavia, le Rosse, avranno avversari temibili come Aston Martin, Lamborghini e BMW, e il team dovrà adottare una strategia bilanciata tra aggressività e conservazione per resistere fino alla fine della gara. L’evento si prospetta come un intenso spettacolo, sia in pista che fuori, con numerose attività per i fan e un ambiente festoso nel paddock​.

Questa ultima gara del WEC sarà una vera prova di resistenza e strategia, con il team capitanato da Antonello Coletta che darà il massimo per chiudere la stagione in bellezza, con un occhio puntato alla possibilità di ribaltare le sorti del campionato.