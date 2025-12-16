Da Vasco Rossi a Fedez, da Armani ad Amazon: il "tormentone" Vans Mercedes

Piacciono ala gente che piace. A Vasco Rossi che vi ha installato un impianto audio degno di una sala da concerti. Alle maison Armani e Prada, a Fedez, a Amazon che quest’anno ne ha acquistati 700 endotermici e elettrici. Sono i Vans Mercedes, scelti da chi cerca confort, eleganza, sicurezza, affidabilità. Tutte qualità che consentono a Mercedes-Benz Vans Italia di chiudere il 2025 con 10768 vetture immatricolate a fine novembre, +25% nei mid size vans, merito di classe V, di Vito e di un bestseller come Sprinter, icona del trasporto merci e persone, di cui sono state vendute 4643 unità e che proprio quest’anno ha festeggiato i 30 anni sul mercato e l’uscita dalla fabbrica americana di Charleston del 5 milionesimo esemplare. E di segnare un forte rialzo anche per le immatricolazioni dei modelli BEV che fanno segnare un anno record per Mercedes-Benz Vans, con 886 unità immatricolate a novembre 2025, +148% rispetto il 2024. Un esercito di van che sempre più adotta i servizi digitali, con una percentuale di attivazione sui veicoli nuovi vicina al 90%.

“In pratica il 5% del Pil italiano viene trasportato dai nostri vans che si distinguono per varietà dei prodotti, variabilità degli allestimenti e capacità di andare incontro alle esigenze dei clienti più esigenti”, spiega Dario Albano, managing director Mercedes Benz Vans Italia. “Lo Sprinter, in particolare, soddisfa le richieste di una clientela particolare, molto attenta non soltanto all’affidabilità dei mezzi ma anche ai fermi macchina e al calcolo economico dell’usato: per tutte queste doti lo Sprinter in questi anni ci ha consentito di fidelizzare anche il mondo business”.

Ma Mercedes-Benz Vans Italia guarda già al futuro, che sarà sempre termico e elettrico come oggi, ma punterà ancora di più sui BEV. Il 2026 che coinciderà con i 130 anni dei vans con la stella, vedrà l’uscita a metà anno dei nuovi VL, primi veicoli elettrici su piattaforma VAN.EA, dove EA sta per Electric Architecture, una piattaforma realizzata per mezzi elettrici di ultima generazione adatta a costruire diverse dimensioni di vans e sulla quale Mercedes Benz sta particolarmente investendo. “VLS in particolare sarà un mezzo soltanto passeggeri, con 700 km di autonomia, e dunque in grado di soddisfare anche le esigenze del mondo business, e esageratamente premium, un affascinante luxury van, una Grand Limousine con poltrone reclinabili tipo chaise longue e schermo gigante da 55 pollici. Sarà rappresentativo di un nuovo modo di vivere il trasporto nella modalità più confortevole come nel salotto di casa incentrata moltissimo sull’entertainment”, anticipa Dario Albano.

Ma nel futuro si intravedono già lo Sprinter e il Vito del futuro costruiti sempre su piattaforma elettrica, dotati di grande personalità, con forme squadrate, super tecnologici ma con dettagli retro ripresi dal mondo auto Mercedes per non rompere del tutto con uno storico passato.