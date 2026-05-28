Vespa compie 80 anni e conquista Roma: quattro giorni per celebrare l’icona italiana diventata industria dello stile

Roma si prepara a indossare il casco e ad accendere i motori della memoria. Dal 25 al 28 giugno 2026 la Capitale diventerà il centro simbolico di un anniversario che va oltre la celebrazione di un marchio: gli 80 anni di Vespa, icona italiana capace di attraversare generazioni, mercati e immaginari collettivi. Vespa Roma 2026 – 80 Years of an Icon si annuncia come il più grande raduno mai organizzato nella storia del brand, con decine di migliaia di appassionati attesi da tutto il mondo.

Un evento che vale più di una festa

La scelta di Roma non è solo scenografica. È una mossa di posizionamento globale, perché lega Vespa a una città che rappresenta storia, turismo, lifestyle e riconoscibilità internazionale. Il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi diventeranno il cuore operativo dell’evento, trasformandosi in un Vespa Village aperto al pubblico, tra mostre, musica, merchandising, modelli storici e gamma attuale. Un format che parla tanto agli appassionati quanto al mercato.

Il capitale economico di un’icona

Dietro la festa c’è anche il valore industriale di un simbolo del Made in Italy. Vespa non è soltanto mobilità, ma un asset culturale capace di generare economia attorno a turismo, eventi, collezionismo, moda, design e comunicazione. La presenza di partner come Eni, isybank, DSV, Radio Deejay, Molteni&C, Nestlé, TIM e Rinascente conferma la forza trasversale del brand, che intercetta mondi diversi e li riunisce sotto un’unica narrazione: stile, accessibilità e libertà.

Quattro giorni tra memoria e futuro

Il programma conferma l’ambizione dell’operazione. Si partirà giovedì 25 giugno con l’apertura del Vespa Village, la moneta celebrativa emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’annullo filatelico di Poste Italiane e la mostra fotografica “80 Anni di Vespa”. Nei giorni successivi spazio ai Vespa Club, attesi da 48 Paesi, ai campionati sportivi, ai dj set e alla grande parata del sabato, destinata a portare migliaia di Vespa tra i luoghi più iconici della Capitale.

Roma come vetrina internazionale

La grande parata del 27 giugno sarà il momento più spettacolare, ma anche quello più rilevante sul piano dell’immagine. Migliaia di mezzi storici e contemporanei sfileranno per Roma, trasformando la città in una piattaforma di marketing urbano a cielo aperto. L’evento si chiuderà domenica 28 con il Concorso di Eleganza, dedicato ai modelli più rari e preziosi: una passerella che conferma la doppia natura di Vespa, prodotto popolare e oggetto da collezione.

Un anniversario che parla al mercato

Gli 80 anni di Vespa diventano così un racconto economico prima ancora che celebrativo.

Il marchio continua a funzionare perché unisce, nostalgia e consumo contemporaneo, mobilità e appartenenza. In un mercato sempre più affollato, Vespa resta riconoscibile perché non vende soltanto uno scooter: vende un immaginario. E Roma, per quattro giorni, sarà la capitale mondiale di questo immaginario.