Al volante della Bentley Continental GT, anima lussuosa e potente

Partire da Roma a bordo della Bentley Continental GT è come essere accolti da un abbraccio elegante, dove ogni dettaglio è pensato per coccolare chi siede a bordo. Il nostro percorso ci ha portato dall’autostrada verso Civitavecchia per poi salire fino a Tolfa, immersi in un paesaggio naturale che sembra fatto apposta per esaltare il carattere di questa superba Gran Turismo. Il ritorno, lungo l’Aurelia, ha svelato nuovi scorci del litorale laziale, in perfetta sintonia con l’anima lussuosa e potente della Continental GT. Già dai primi chilometri, l’auto si rivela una perfetta compagna di viaggio. I sedili, finemente lavorati, offrono un comfort senza pari, e la silenziosità dell’abitacolo è tale che ci si sente isolati dal mondo esterno. Eppure, nonostante questa serenità, basta sfiorare l’acceleratore per liberare tutta la potenza del nuovo motore Ultra Performance Hybrid: un V8 da 4,0 litri abbinato a un motore elettrico da 190 CV. Una combinazione che spinge la Continental GT da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi, lasciando una scia di adrenalina e imponenza che difficilmente si dimentica​.

Attraversando le colline di Tolfa, il paesaggio si apre in un tripudio di colori autunnali, con i profumi della natura che invadono l’abitacolo ogni volta che abbassiamo i finestrini per assaporare l’aria fresca e pulita. La Bentley Continental GT si comporta come una vera gran turismo: stabile, sicura, con una trazione integrale che rende la guida precisa anche nelle curve più strette. Le sospensioni ad aria con doppia camera e gli ammortizzatori a doppia valvola assorbono ogni imperfezione del manto stradale, regalando una sensazione di assoluto controllo. Come scriveva Saint- Exupéry, “La perfezione si raggiunge, non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più nulla da togliere”. Questa GT incarna perfettamente l’ idea: tutto è essenziale, funzionale e pensato per un’esperienza di guida senza compromessi. Sul tratto dell’Aurelia, la vista del mare al tramonto regala un ulteriore tocco poetico al nostro viaggio.

La Continental GT, con il suo design possente ma elegante, sembra quasi rispecchiarsi nelle acque calme del Mediterraneo, mentre il cielo si tinge di sfumature rosse e arancioni. È in momenti come questi che si comprende davvero l’essenza di questa vettura: non è solo un’auto, ma un’opera d’arte in movimento, capace di fondere lusso e performance in un equilibrio perfetto. La tecnologia a bordo della Bentley è all’avanguardia, ma non distoglie mai l’attenzione dalla strada. Il sistema di infotainment con schermo rotante e l’impianto audio Naim da 2.200 watt trasformano l’abitacolo in un ambiente esclusivo, un rifugio dove ogni dettaglio è curato al millimetro. E mentre si guida, è impossibile non apprezzare la scelta dei materiali e delle finiture, frutto della maestria artigianale della Dream Factory di Crewe. Ogni dettaglio, dai sedili wellness regolabili a 20 vie alla trapuntatura tridimensionale, parla della dedizione e della passione che Bentley mette in ogni creazione. In conclusione, la Bentley Continental GT non è solo un’auto, ma un’esperienza di guida che trascende il semplice spostamento.

È un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, un ritorno all’epoca in cui viaggiare significava vivere appieno ogni momento, assaporare ogni curva, ogni profumo, ogni panorama. E al termine di questo itinerario, si rimane con la sensazione di aver vissuto qualcosa di unico, un’esperienza che non si dimentica facilmente. Per salire a bordo si parte da 327.000 €