WEC, in Brasile miglior risultato stagionale per Toyota. Ferrari quinta

È il team Toyota Gazoo Racing ad aggiudicarsi, sul circuito di Interlagos, il quinto round del FIA WEC. Alla Rolex 6 Ore di San Paolo il costruttore giapponese ottiene il suo miglior risultato stagionale con due piazzamenti nelle prime quattro posizioni. Quinta e sesta posizione per le due Ferrari 499P ufficiali.

In occasione del ritorno del WEC in Brasile dopo oltre dieci anni, la Hypercar ibrida GR010 Toyota Gazoo Racing #8, guidata da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, ha conquistato la prima vittoria stagionale. Il trio vincente ha approfittato del problema al sensore di pressione del carburante sulla Toyota #7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, fino ad allora leader della gara. Un problema occorso verso le tre ore di gara è costato al team tre minuti ai box e il rientro in pista agli ultimi posti dello schieramento delle Hypercar.

Ottima prestazione per il team Penske Motorsport con un doppio podio grazie alla sua coppia di Hypercar Porsche 963. La vettura #6 ha subito una foratura nella prima ora, ma Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Andre Lotterer hanno saputo condurre in maniera eccellente che gli ha consentito di concludere a 1’08” alle spalle dei vincitori. A completare il podio la seconda Penske 963 Hypercar di Michael Christensen, Matt Campbell e Frederic Makowiecki; il trio avrebbe probabilmente concluso in P2 se non fosse stato per una modifica al posteriore della 963 verso la metà di gara. Con la doppietta, il team Penske ha mantenuto il suo vantaggio della Casa di Stoccarda nel Campionato Mondiale Costruttori di Hypercar con un totale di 126 punti, Toyota a 122, terza Ferrari a 109.

Per la 499P numero 51 di James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi la fine della gara li vedrà al quinto posto, preceduta dalla seconda Toyota, quella di Kamui Kobayashi, di 3”,824. Sesto piazzamento assoluto per la Ferrari 499P #50, la vincitrice a Le Mans, con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Settimo l'equipaggio della Hertz Team JOTA #38 guidata da Jenson Button, Phil Hanson e Oliver Rasmussen; il trio ha subito uno stop-and-go per un'infrazione tecnica nell'ultima ora di gara che li ha fatti retrocedere dalla quarta posizione.

A punti anche la Peugeot 9X8 #93 dell’equipaggio Jensen, Mueller e Vergne, che hanno disputato una gara pulita, ottenendo l'ottava posizione. Al nono posto la BMW M Team WRT #15. Completa la top ten l’Alpine A424 #36.

Fine settimana difficile per la Cadillac Racing: la V-Series R n. 2 ha chiuso al 13° posto a causa di problemi ai freni. Per la Lamborghini SC 63 un 17° posto. La vettura del Toro sta dimostrando di avere potenziale, peccato per la foratura e il pitstop extra. Problemi al motore hanno portato Isotta Fraschini al ritiro.

Nella FIA World Cup for Hypercar Teams, l'Hertz Team JOTA ha conquistato il primo e il terzo posto, mentre la Proton si è aggiudicata il secondo.

Nella categoria LMGT3, Manthey PureRxcing ha conquistato la sua seconda vittoria della stagione del campionato con la Porsche 911 GT3 #92 con Alex Malykhin, Joel Strum e Klaus Bachler. Secondo posto in classifica e primo podio stagionale per la McLaren 720S GT3 Evo #95 di Marino Sato, Nico Pino e Josh Caygill. Terza al traguardo la United Autosports, sesto costruttore a salire sul podio della classe LMGT3 quest'anno.

Si è dovuto ritirare l'equipaggio tutto al femminile della Iron Dames #85, partito in pole position, che ha saputo mantenere il comando tra le 18 GT3 per circa due ore quando la vettura è stata portata ai box a causa di perdite di liquido. L'unica altra vettura LMGT3 a ritirarsi è stata la #82 TF Sport: Juncadella è stato costretto a fermare la Corvette Z06 LMGT3.R alla curva Ferradura per un problema meccanico.

Quando mancano ancora tre gare da disputare, Manthey EMA ha un totale di 75 punti, mentre il Team WRT è a un punto di distanza. La stagione del FIA WEC si prenderà ora una breve pausa estiva; il campionato tornerà il 30 agosto negli Stati Uniti per il sesto