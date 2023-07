Zeekr 001: ammiraglia elettrica cinese, completa, potente e non costa troppo

Zeekr è un nuovo marchio premium del gruppo Geely, gruppo cinese che ha acquistato diversi brand in Europa e che ora debutta con un nome inedito per il Vecchio Continente (scoprite di più in questo speciale sulle auto elettriche cinesi in arrivo).

Zeekr 001 è la prima, il nome già ce lo fa capire, ma è anche la berlina di rappresentanza per il marchio, quella dalle dimensioni più importanti, con tanta potenza e tutti i comfort che possiate immaginare, sedili massaggianti inclusi.

I numeri di Zeekr 001

Per scoprire e capire Zeekr 001 bisogna partire dalle sue dimensioni: 4,95 metri di lunghezza, 3 metri di passo, 539 litri di bagagliaio e da 2.200 (trazione posteriore) a 2.450 kg di peso (trazione integrale). La batteria di questa berlina elettrica è da ben 100 kWh, realizzata da CATL con celle NMC e dotata di ricarica in corrente alternata a 22 kW (di serie) e in corrente continua fino a 200 kW per un tempo di ricarica dal 10 all'80% in 30 minuti ad una colonnina veloce.

Si possono scegliere due motorizzazioni. La prima si chiama "Long Range RWD" ed è quella con un solo motore, trazione posteriore, 272 cv (200 kW) e 343 Nm di coppia. Con questa si accelera da 0 a 100 km/h in 7,2 s, si arriva fino a 200 km/h e l'autonomia nel ciclo WLTP combinato è di 620 km grazie a consumi medi dichiarati di 18,2 kWh/100 km. Performance AWD e Privilege AWD sono invece i due allestimenti con doppio motore e trazione integrale. Qui abbiamo a disposizione 544 cv (400 kW) e 686 Nm di coppia per scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi, fermando la "lancetta" sempre ai soliti 200 chilometri orari di velocità massima. L'autonomia dichiarata è di 580/590 chilometri con una ricarica.

Tutte le versioni condividono sospensioni multilink al posteriore: Long Range e Performance hanno ammortizzatori a molle tradizionali, Privilege ha le sospensioni ad aria a controllo variabile, in grado di regolare l'assorbimento in movimento e di cambiare l'altezza da terra dell'auto con un'escursione di 83 mm. I cerchi vanno dai 21 ai 22".

Prova su strada

Il primo contatto con Zeekr 001 è molto positivo perché l'auto sfoggia, già da ferma, un'interessante qualità dell'abitacolo. Tolte alcune scelte cromatiche particolari, ma ci sono interni con colori più neutri e tradizionali, si notano rivestimenti morbidi, un buon assemblaggio e tanta varietà di materiali tra pelle sintetica e tessuto scamosciato.

Ha tutti i comfort, a partire dal climatizzatore a tre zone con controlli e bocchette dedicate per i passeggeri (sulla Privilege), per arrivare ai sedili riscaldati, ventilati e con funzione di massaggio. L'insonorizzazione è buona, in attesa di poterla provare a velocità superiori ai 120 km/h, e il comfort a bordo è assicurato dalle ottime prestazioni degli ammortizzatori adattivi con sospensioni ad aria che filtrano bene le buche.

Insomma, la vita a bordo è sicuramente piacevole: il tetto in vetro rende l'abitacolo luminoso, c'è tanto spazio per le gambe (non tantissimo in altezza per la testa invece, ma i sedili posteriori sono reclinabili elettricamente) e l'infotainment è fluido, dotato di un'interfaccia piacevole e non mostra segni di cedimento neanche in questa versione "pre-lancio" che ho potuto provare.

Ma come si guida? Non si può definire una sportiva nonostante la potenza, piuttosto è una classica berlina votata al comfort che può accelerare come un missile quando serve. Tutto sommato, però, il telaio è piacevolmente bilanciato, le spospensioni pneumatiche sono un valido aiuto anche in curva e i due motori lavorano bene per scaricare a terra tutta la potenza, anche se probabilmente serviranno aggiornamenti software per tarare una risposta oggi orientata più alle prestazioni da drag race. Piacevole lo sterzo, che però mostra un ritorno lento a diverse velocità e non è tra i più affilati, anche se è presto per trarre conclusioni definitive e Zeekr ha a disposizione ancora del tempo prima del debutto in Italia.

Prezzi e uscita

Zeekr arriverà in Italia nel 2025. Il motivo è semplice: vogliono creare una rete di assistenza che possa supportare i clienti e non lasciarli abbandonati dopo l'acquisto, e per questo servirà molto lavoro. Sappiamo però che il loro piano non sarà quello della vendita tramite concessionarie, piuttosto venderanno direttamente (tramite showroom e online) e utilizzeranno i partner certificati per la manutenzione e l'assistenza tecnica in tutto il territorio, probabilmente anche appoggiandosi alle reti esistenti per gli altri marchi del gruppo Geely.

Insomma, c'è ancora da attendere, ma possiamo già farci un'idea sui prezzi prendendo in mano il listino olandese, primo Paese a vederla in Europa insieme alla Svezia:

Zeekr 001 Long Range RWD : 59.490€

: 59.490€ Zeekr 001 Performance AWD: 62.490€

62.490€ Zeekr 001 Privilege AWD: 67.490€

Non sono prezzi per tutti, ma l'auto non è per tutti: si tratta di una berlina di 5 metri che arriva fino a 544 cv, e Zeekr è chiara nel ricordarci che è un marchio premium del gruppo Geely, quindi non punta a realizzare utilitarie e vetture economiche compatte. Detto questo, però, il prezzo è sicuramente interessante se andiamo a valutare la dotazione offerta, specie in termini di comfort. Una Privilege AWD può essere l'alternativa a una Model 3 Performance, ma si avvicina anche a Model S per alcune caratteristiche, proponendoci però un prezzo che sta nel mezzo e che include tutti gli optional come le sospensioni ad aria, sedili massaggianti e ventilati (oltre che riscaldati) e via dicendo.

In realtà, però, Zeekr 001 non punta a rubare clienti a Tesla: la sua missione è quella di elettrificare il mondo dei trasporti, ed è per questo che punta su facilità di utilizzo, comfort e tanta autonomia (grazie ad una grossa batteria) per proporsi come alternativa ai modelli diesel e benzina. I punti chiave saranno anche l'installazione della wallbox a casa, inclusa nel prezzo, la facilità di ricarica per non dover cambiare il modo di utilizzare l'auto (quindi con un pianificatore che risolverà i problemi al posto nostro), una garanzia di 200.000 km sulla batteria e la garanzia sull'auto fino a 10 anni con la formula 5+5.